花蓮雨災農損逾1500萬元 4項農作物今起可申請現金救助

花蓮縣連日大雨成災，農委會初步統計，農作物災損已超過1500萬元，公告大豆、食用玉米、香蕉及稻米列入現金救助及低利貸款申請，今起至23日可到鄉鎮公所申請。

依據農委會統計，截至今天上午10時，花蓮縣農損1567萬元，以二期水稻884萬餘元最多，另外香蕉、木瓜、食用玉米、大豆、甘藍菜等都有災損。

縣府農業處說，目前現金救助列入4種農作物品項，縣內大豆每公頃2萬4000元、食用玉米每公頃3萬6000元、香蕉每公頃7萬5000元，玉里鎮及富里鄉的稻米每公頃1萬8000元，請受災農民檢具相關文件，到耕地所在的鄉鎮市公所辦理，受理至10月23日，遇假日順延至第一個上班日。

農業處說，依據農產業天然災害救助作業要點規定，申報項目損失率達20%以上者，才給予救助。

圓規颱風外圍環流帶來的風雨連日重創花蓮，縣長徐榛蔚多次下鄉勘察農損，立委傅崐萁昨也邀集農糧署花蓮分署長徐輝妃、農田水利署花蓮管理處、花蓮農改場等單位，與多位鄉鎮長下田勘災。