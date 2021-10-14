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花蓮雨災農損逾1500萬元 4項農作物今起可申請現金救助

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮大雨造成嚴重農損，縣長徐榛蔚（右）連日四處下田勘災。圖／縣府提供
花蓮大雨造成嚴重農損，縣長徐榛蔚（右）連日四處下田勘災。圖／縣府提供

花蓮縣連日大雨成災，農委會初步統計，農作物災損已超過1500萬元，公告大豆、食用玉米、香蕉及稻米列入現金救助及低利貸款申請，今起至23日可到鄉鎮公所申請。

依據農委會統計，截至今天上午10時，花蓮縣農損1567萬元，以二期水稻884萬餘元最多，另外香蕉、木瓜、食用玉米、大豆、甘藍菜等都有災損。

縣府農業處說，目前現金救助列入4種農作物品項，縣內大豆每公頃2萬4000元、食用玉米每公頃3萬6000元、香蕉每公頃7萬5000元，玉里鎮及富里鄉的稻米每公頃1萬8000元，請受災農民檢具相關文件，到耕地所在的鄉鎮市公所辦理，受理至10月23日，遇假日順延至第一個上班日。

農業處說，依據農產業天然災害救助作業要點規定，申報項目損失率達20%以上者，才給予救助。

圓規颱風外圍環流帶來的風雨連日重創花蓮，縣長徐榛蔚多次下鄉勘察農損，立委傅崐萁昨也邀集農糧署花蓮分署長徐輝妃、農田水利署花蓮管理處、花蓮農改場等單位，與多位鄉鎮長下田勘災。

傅崐萁說，花蓮農損嚴重，從北到南都有災情，除了已協調縣府給予全力協助外，更呼籲中央農委會積極提供地方協助，並對於鄉親的農損補助能夠從寬認定。他同時到吉安鄉勘查排水及水利溝渠，對於鄉內光榮抽水站進水量超過標準值4米3，以致光華街地區排水來不及宣洩，請農田水利署花蓮管理處規畫設計增設2處水閘門、１處暗渠改善，也會協助爭取經費，全面檢查評估農田水利溝渠。

花蓮連日大雨，南區二期稻米正在結穗，因雨災損失慘重。圖／縣府提供
花蓮連日大雨，南區二期稻米正在結穗，因雨災損失慘重。圖／縣府提供
立委傅崐萁（面向鏡頭者）昨邀集農政單位會勘農損，允諾全力協助農民爭取救助。圖／傅崐萁服務處提供
立委傅崐萁（面向鏡頭者）昨邀集農政單位會勘農損，允諾全力協助農民爭取救助。圖／傅崐萁服務處提供

花蓮 農委會 香蕉

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