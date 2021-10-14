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台東持續大雨 熱氣球鹿野高台出現限定版「嘉明湖」

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
海拔3千多公尺的「嘉明湖」，終年有水，被稱「天使眼淚」。本報資料照片
海拔3千多公尺的「嘉明湖」，終年有水，被稱「天使眼淚」。本報資料照片

台東連日持續大雨，不僅造成各地多處災情，雨勢也創造特殊另類景象，熱氣球鹿野高台活動會場中央，就出現積水如同天使眼淚稱號的「嘉明湖」，相似度高，當地民眾戲稱是鹿野高台限定版「嘉明湖」。

「超級像！不說還真以為是嘉明湖。」張姓民眾說，他透過即時影像看鹿野高台，一開始以為是不是畫面置入有誤，怎麼可能有湖泊，但看到有人留言大雨積水了，才知道是鹿野高台沒錯，但場景很像嘉明湖沒錯。

台東縱谷地區大雨持續不斷，3天來累積雨量超過300毫米，大雨也讓鹿野高台場中央低窪處積水，積水面積有2座籃球場大，遠看如同海拔3千多公尺的嘉明湖，相當特別。

當地民眾開玩笑說，只要雨勢夠大，鹿野高台中央就會積水，以後不用辛苦爬山看嘉明湖，鹿野就有限定版的嘉明湖，但要等到大雨過後，才有機會看到。

台東連日持續大雨，熱氣球鹿野高台活動會場中央，出現積水，如同海拔3千多公尺有天使眼淚稱號的「嘉明湖」，相似度百分百，當地民眾戲稱是鹿野高台限定版「嘉明湖」。圖／取自鹿野高台即時影像
台東連日持續大雨，熱氣球鹿野高台活動會場中央，出現積水，如同海拔3千多公尺有天使眼淚稱號的「嘉明湖」，相似度百分百，當地民眾戲稱是鹿野高台限定版「嘉明湖」。圖／取自鹿野高台即時影像

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