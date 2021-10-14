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大雨成災交通阻斷多日 公路總局搶修中橫公路通了

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
台8線中橫公路連日大雨成災，多處落石坍方，公路單位積極搶修，上午10時通車。圖／公路總局提供
台8線中橫公路連日大雨成災，多處落石坍方，公路單位積極搶修，上午10時通車。圖／公路總局提供

台8線中橫公路從11日晚間起預警性封閉，但連日來山區大豪雨成災，沿線多處落石、坍方，交通受阻，東段關原至太魯閣段每天僅開放通行2小時。今天雨勢趨緩，公路總局派人員機具多處同步搶修，上午10時通車，但提醒用路人，目前邊坡不穩定，非必要勿入山，後續仍可能視雨量狀況，再實施預警性封路。

花蓮連日大雨，台8線中橫公路沿線山區，包括天祥、布洛灣等地，累積雨量超過900毫米，邊坡含水量高，已達臨界點，公路總局昨勘查沿線災害多達20餘處，西寶、九曲洞、白沙二橋等處，都有落石風險。

公路總局昨天下午緊急搶修通車，下午4時30分開放天祥至太魯閣段通行2小時，晚間6時30分繼續實施夜間預警性封路。今天一早雨勢趨緩，第四區養護工程處太魯閣工務段安排多個工作面同步積極搶修，上午10時終於通車。

公路總局表示，目前邊坡含水飽和較不穩定，如再有較大雨勢，仍有致災可能，不排除若後續大雨，會再度實施預警性封路，呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易坍方、落石，路況難以掌握，非必要勿進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規畫行程預作準備。

台8線中橫公路連日大雨成災，多處落石坍方，公路單位積極搶修，上午10時通車。圖／公路總局提供
台8線中橫公路連日大雨成災，多處落石坍方，公路單位積極搶修，上午10時通車。圖／公路總局提供

中橫公路 太魯閣 落石

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