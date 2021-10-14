謝國樑宣布參選基隆市長 盼打造世代共榮台灣頭

中國國民黨籍前立法委員謝國樑今天宣布將投入明年底基隆市長選舉。謝國樑說，基隆正在改變中，相信自己有能力，可以持續改變基隆，讓基隆成為世代共榮的台灣頭。

謝國樑發布新聞稿表示，他會利用過去從政、經商與作公益的經驗，創造政府、民間、企業的3贏局面，為基隆開創更多的工作機會與收入來源，讓基隆子弟可以在地就業，讓更多資源可以投入照顧更多基隆市民，而這次競選的2大主軸，除打造基隆成為「亞洲最有愛的城市」，也將利用創新思維，為下一代創造新未來。

謝國樑說，他的人生轉捩點是受到4年前出生的女兒小愛影響，他歷經人生最低潮後，出書「千分之三的意義」揭露小愛是聽損兒與就醫過程，讓外界知道他從政壇消失的其中原因。

有了小愛之後，他不只體會到為人父母的辛苦，也深入瞭解身心障礙家庭的無助，當時有很多認識的老朋友與不認識的新朋友都伸手幫助他，讓他重新站起來，因此，他投入公益，希望能回饋社會。

謝國樑說，他回到公共領域，投入公益活動，得知因為基隆的特殊門診不足，導致身障孩童必須「南漂」至雙北就醫，和他的女兒小愛要到台北進行早療的處境一樣，因此他奔走雙北、基隆的醫院與立法院，盼能多爭取一些特殊門診。

謝國樑表示，投入公益近4年，他從市民與父親的角色，體會到一個城市的改變，不能單靠一個市長或一個市政府，必須結合民間的力量，因此，他希望能貢獻過去經營企業的背景，為基隆帶來更多發展的機會，用創新思維，為下一代創造新未來。

謝國樑說，聚焦在「為我們的下一代找答案」，是希望能實質減輕年輕人的負擔，他會持續與年輕人展開對話，也會提出更多年輕人參與的計畫，讓年輕人和他一起成為關懷社會與投入公益的一份子。