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台東雨勢累積全台前10名 撤離4村130人！
受外圍環流持續影響，台東今天持續雨勢不斷，各地測站累積雨量擠進全台10名內，從昨天開始已有4村落強制性撤離，2村落預防性撤離，共130人。多處山區路段落石坍方，造成交通受阻，全面搶修。
根據中央氣象局資料顯示，從今天零時至早上9點，包括蘭嶼、大鳥、大武、綠島、加津林等地區，累積雨量均破百，3天來累積超過300毫米，已是全台雨量最多的地方，持續發布豪雨特報。
縣府昨晚發布土石流示警，有30條土石流紅色警戒和25條黃色警戒，基於安全考量，陸續撤離延平鄉紅葉村、卑南鄉泰安村及大武鄉大竹村等住戶，另長濱鄉忠勇村、池上鄉富興村採預防性撤離。
由於雨勢持續，省道公路包括省道台20線、台23線、台11線及台9線等，多處出現邊坡落石坍方及土石流情形，部分路段受阻，公路單位全面搶修。
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