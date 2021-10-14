台東雨勢累積全台前10名 撤離4村130人！

受外圍環流持續影響，台東今天持續雨勢不斷，各地測站累積雨量擠進全台10名內，從昨天開始已有4村落強制性撤離，2村落預防性撤離，共130人。多處山區路段落石坍方，造成交通受阻，全面搶修。

根據中央氣象局資料顯示，從今天零時至早上9點，包括蘭嶼、大鳥、大武、綠島、加津林等地區，累積雨量均破百，3天來累積超過300毫米，已是全台雨量最多的地方，持續發布豪雨特報。

縣府昨晚發布土石流示警，有30條土石流紅色警戒和25條黃色警戒，基於安全考量，陸續撤離延平鄉紅葉村、卑南鄉泰安村及大武鄉大竹村等住戶，另長濱鄉忠勇村、池上鄉富興村採預防性撤離。