快訊

共軍容易搶灘成功？專家：這個地方將成戰略要角

豪雨狂炸 花蓮水稻延遲性損害恐釀減產

中央社 / 花蓮縣13日電

颱風圓規帶來豪雨狂炸，花蓮玉里、富里種植的水稻倒伏嚴重，縣府和農政單位已初步勘災，農會擔心稻禾泡在水中易發芽、不稔實，延遲性損害更加嚴重，預期二期稻作將減產。

花蓮玉里、富里為東部稻米主要產區，富里鄉農會總幹事張素華接受中央社記者電話訪問表示，富里鄉種稻面積約2500至3000公頃，目前二期稻作快要收割，受消費者喜愛的「牛奶皇后」品種預計下週要收割，碰上這幾天的豪大雨，倒伏情形嚴重。

她指出，與農會契作的產銷班約有40、50公頃稻子有倒伏情形，而目前雨勢還沒停，預估災害面積會再擴大；最近稻子要入抽穗期，碰上大雨無法授粉，稻穗就不稔實，俗稱「空包彈」，泡在水裡的也會發芽，這些都是延遲性災損，預估稻米將會減產。

玉里、卓溪地區共種稻約3500公頃，玉溪農會總幹事蔡宗翰表示，轄內目前倒伏狀況約2成。他也擔心稻穗無法入漿、發芽情形的延遲性災害，這回碰上天災，農民焦急難過也感到很無奈，將爭取啟動水稻減產保險理賠。

根據農委會農糧署截至今天下午4時的災情報告，花蓮縣估農業損失新台幣1072萬元，受損作物以二期水稻較嚴重，面積340公頃，其次為香蕉、薑、木瓜、甘藍、食用玉米、韭菜及大豆，主要為作物倒伏、浸水、水傷及折枝等導致損失。

農會 花蓮 二期稻作

延伸閱讀

2018花蓮地震災民經3年等待 異地重建新家落成啟用

圓規颱風釀農損 台東水稻嚴重泡水倒伏

下班注意！9縣市豪大雨特報 花蓮大豪雨猛轟

豪雨轟炸 花蓮各鄉鎮緊急撤離山區民眾

相關新聞

雨彈炸不停 台東海端鄉這2村明天停班停課

圓規颱風外圍環流襲擊花東，今天雨勢不歇，台東縣政府中午緊急宣布下午全縣停班停課。南橫山區今晚持續降豪大雨，沿路有落石、土...

大雨侵襲！聯外公路東西向崩塌 花蓮奇美村變「孤島」

花蓮連日下大豪雨，瑞穗鄉奇美村聯外的瑞港公路，因崩塌和碎石，東西向全被阻斷，山上160戶、380名村民無法下山，奇美村成...

台東縱谷雨下不停 紅葉村預防性撤離34村民

受圓規颱風外圍環流影響，台東縱谷今持續降下大雨，延平鄉紅葉村24小時雨量已達245毫米，延平鄉公所擔心恐致災害，上午宣布...

百歲爺爺愛吃糙米稀飯2年沒用過健保卡 林右昌祝呷百二

重陽節將至，基隆市長林右昌今天與社會處長吳挺鋒及中山區長陳信雄等人，前往今年年滿100歲的林才祥爺爺家中探視，祝福他跟全...

東部大雨 143條土石流及3處大規模崩塌紅色警戒

受颱風圓規影響，農委會今天發布土石流紅色警戒143條，分布在台東、花蓮2縣的13鄉51村，並發布大規模崩塌紅色警戒3處，...

豪雨侵襲 花蓮路斷 鄉公所接駁洗腎病患送醫

受颱風圓規外圍環流影響，花蓮連日下大豪雨，瑞港公路邊坡崩塌，短期內無法通行。其中奇美部落有1名田姓洗腎病患，無法就醫，瑞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。