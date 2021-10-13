豪雨狂炸 花蓮水稻延遲性損害恐釀減產

颱風圓規帶來豪雨狂炸，花蓮玉里、富里種植的水稻倒伏嚴重，縣府和農政單位已初步勘災，農會擔心稻禾泡在水中易發芽、不稔實，延遲性損害更加嚴重，預期二期稻作將減產。

花蓮玉里、富里為東部稻米主要產區，富里鄉農會總幹事張素華接受中央社記者電話訪問表示，富里鄉種稻面積約2500至3000公頃，目前二期稻作快要收割，受消費者喜愛的「牛奶皇后」品種預計下週要收割，碰上這幾天的豪大雨，倒伏情形嚴重。

她指出，與農會契作的產銷班約有40、50公頃稻子有倒伏情形，而目前雨勢還沒停，預估災害面積會再擴大；最近稻子要入抽穗期，碰上大雨無法授粉，稻穗就不稔實，俗稱「空包彈」，泡在水裡的也會發芽，這些都是延遲性災損，預估稻米將會減產。

玉里、卓溪地區共種稻約3500公頃，玉溪農會總幹事蔡宗翰表示，轄內目前倒伏狀況約2成。他也擔心稻穗無法入漿、發芽情形的延遲性災害，這回碰上天災，農民焦急難過也感到很無奈，將爭取啟動水稻減產保險理賠。

根據農委會農糧署截至今天下午4時的災情報告，花蓮縣估農業損失新台幣1072萬元，受損作物以二期水稻較嚴重，面積340公頃，其次為香蕉、薑、木瓜、甘藍、食用玉米、韭菜及大豆，主要為作物倒伏、浸水、水傷及折枝等導致損失。