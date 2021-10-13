擺脫0206大震陰霾 花縣44戶災民入住安心宅「梧桐寓所」
花蓮縣3年多前發生0206大地震，造成4棟建物倒塌、近200戶流離失所，其中44戶選擇異地重建，用各界善款起造、具耐震標章的「希望工程安心住宅」完工，今天正式啟用，新宅由住戶命名「梧桐寓所」，象徵對未來新生活的美好想像與期盼。
希望工程安心住宅位於新城鄉北埔村，為兩棟5層樓的電梯住宅，分成15坪、23坪、30坪及40坪4種規格，也取得耐震標章。土地和工程費用總價1億8000餘萬元，都由善款支應，44戶受災戶以一坪換一坪，每坪11萬元標準入住。
經縣府協助提供平台，協助重建戶溝通彙整意見，並與廠商簽約後，安心住宅在前年9月25日動工，近日完成，住戶已陸續遷入，今天舉辦新居落成及感恩茶會，當時的縣長、現任立委傅崐萁、行政院前院長也是善款委員會召集人張善政，還有縣長徐榛蔚等人都前往慶賀並見證。
希望工程安心住宅由全體住戶取名為「梧桐寓所」，帶有吉祥寓意，代表重建戶對未來美好生活的期盼。徐榛蔚說，安心住宅讓住戶不止安心入住，也是進入另一個人生里程碑，祝福重建戶從此擺脫地震陰霾，有新的人生。
2018年2月6日在花蓮發生的大地震，造成市區雲門翠堤、白金雙星、吾居吾宿、統帥飯店等大樓倒塌，其中除了統帥，其他3棟都是住宅大樓，共195戶家園盡毀。為安置災民，縣府提出「異地重建」及「領取救助金」兩個方案，救助標準都是一坪11萬元。
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