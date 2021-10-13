快訊

BNT到貨進度超前 郭台銘：催貨階段性任務完成

擺脫0206大震陰霾 花縣44戶災民入住安心宅「梧桐寓所」

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣長徐榛蔚（左）祝福重建戶擺脫地震陰霾，開心入住新家。圖／縣府提供
花蓮縣長徐榛蔚（左）祝福重建戶擺脫地震陰霾，開心入住新家。圖／縣府提供

花蓮縣3年多前發生0206大地震，造成4棟建物倒塌、近200戶流離失所，其中44戶選擇異地重建，用各界善款起造、具耐震標章的「希望工程安心住宅」完工，今天正式啟用，新宅由住戶命名「梧桐寓所」，象徵對未來新生活的美好想像與期盼。

希望工程安心住宅位於新城鄉北埔村，為兩棟5層樓的電梯住宅，分成15坪、23坪、30坪及40坪4種規格，也取得耐震標章。土地和工程費用總價1億8000餘萬元，都由善款支應，44戶受災戶以一坪換一坪，每坪11萬元標準入住。

經縣府協助提供平台，協助重建戶溝通彙整意見，並與廠商簽約後，安心住宅在前年9月25日動工，近日完成，住戶已陸續遷入，今天舉辦新居落成及感恩茶會，當時的縣長、現任立委傅崐萁、行政院前院長也是善款委員會召集人張善政，還有縣長徐榛蔚等人都前往慶賀並見證。

希望工程安心住宅由全體住戶取名為「梧桐寓所」，帶有吉祥寓意，代表重建戶對未來美好生活的期盼。徐榛蔚說，安心住宅讓住戶不止安心入住，也是進入另一個人生里程碑，祝福重建戶從此擺脫地震陰霾，有新的人生。

2018年2月6日在花蓮發生的大地震，造成市區雲門翠堤、白金雙星、吾居吾宿、統帥飯店等大樓倒塌，其中除了統帥，其他3棟都是住宅大樓，共195戶家園盡毀。為安置災民，縣府提出「異地重建」及「領取救助金」兩個方案，救助標準都是一坪11萬元。

花蓮縣0206大地震44戶受災戶選擇異地重建，「梧桐寓所」今正式落成啟用。圖／縣府提供
花蓮縣0206大地震44戶受災戶選擇異地重建，「梧桐寓所」今正式落成啟用。圖／縣府提供
花蓮縣代理秘書長張逸華（左）、行政院前院長張善政（左2）等人代表，將安心宅鑰匙移交給住戶。圖／縣府提供
花蓮縣代理秘書長張逸華（左）、行政院前院長張善政（左2）等人代表，將安心宅鑰匙移交給住戶。圖／縣府提供

地震 徐榛蔚 花蓮

延伸閱讀

2018花蓮地震災民經3年等待 異地重建新家落成啟用

颱風圓規挾帶強風豪雨侵襲 花蓮從北到南傳農損災情

圓規颱風進逼 花蓮縣府宣布秀林鄉、萬榮鄉今晚停班課

花蓮箭瑛大橋紀念廊道啟用 追思44年前2護童殉難師

相關新聞

大雨侵襲！聯外公路東西向崩塌 花蓮奇美村變「孤島」

花蓮連日下大豪雨，瑞穗鄉奇美村聯外的瑞港公路，因崩塌和碎石，東西向全被阻斷，山上160戶、380名村民無法下山，奇美村成...

台東縱谷雨下不停 紅葉村預防性撤離34村民

受圓規颱風外圍環流影響，台東縱谷今持續降下大雨，延平鄉紅葉村24小時雨量已達245毫米，延平鄉公所擔心恐致災害，上午宣布...

百歲爺爺愛吃糙米稀飯2年沒用過健保卡 林右昌祝呷百二

重陽節將至，基隆市長林右昌今天與社會處長吳挺鋒及中山區長陳信雄等人，前往今年年滿100歲的林才祥爺爺家中探視，祝福他跟全...

東部大雨 143條土石流及3處大規模崩塌紅色警戒

受颱風圓規影響，農委會今天發布土石流紅色警戒143條，分布在台東、花蓮2縣的13鄉51村，並發布大規模崩塌紅色警戒3處，...

豪雨侵襲 花蓮路斷 鄉公所接駁洗腎病患送醫

受颱風圓規外圍環流影響，花蓮連日下大豪雨，瑞港公路邊坡崩塌，短期內無法通行。其中奇美部落有1名田姓洗腎病患，無法就醫，瑞...

連日大雨沒停 花蓮瑞港公路邊坡崩塌 短期內難通車

受到圓規颱風外圍環流影響，花蓮下起連日大雨，道路、橋梁皆有損壞情形，其中瑞港公路昨天14公里處才發生坍方，今天又傳出3公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。