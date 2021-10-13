消防救災效能升級 台東縣急救成功率10年由5%升至35%。

台東縣地形狹長，南北地形地貌面臨多樣化災害威脅，面對災害搶救，消防員都負有重大的責任與挑戰，有鑑於近年來人力、各式救災、救護車輛及裝備器材增加，老舊消防分隊空間卻不敷使用，建築物安全也堪慮；內政部消防署核定台東縣消防局所提多個分隊增建和耐震補強計畫，大武分隊今天歡喜落成，東河分隊和長濱分隊也將接續完成。

消防署副署長李永福說，消防分隊為整體消防工作重要基礎，從 107年起內政部核定前瞻基礎建設計畫第2、3期經費1億910萬元，大武分隊中央補助3548萬元、東河分隊增建工程補助1768萬元、長濱分隊增建工程補助1768萬，預計於10月底竣工，第3期東河分隊及長濱分隊舊廳舍耐震補強工程預計明年6月完工；另第1期於106年至109年間所辦理的南王分隊、延平分隊、關山分隊廳舍耐震補強及增建都已完成，確保消防廳舍耐震安全性，讓同仁執行勤務無後顧之憂。

他說，泰源分隊是花東基金第2期補助經費中最後一個落成的分隊，中央核定補助1億5400萬元，陸續辦理豐田分隊、都蘭分隊、台東分隊二期工程及台東大隊暨特搜分隊二期工程，皆已完工；第3期核定1億8100萬元，辦理豐榮分隊、局本部大樓整修節能計畫工程、綠島分隊廳舍結構耐震評估、特種搜救隊暨搜救犬小組訓練基地建置等，全面提升台東縣消防局救災救護效能，也使得消防救災據點拼圖更加完善，100年急救成功率5.02%，110年已提升至35.17%。

他說，台東蘭嶼及南迴一直為無線電通訊不良區域，消防署今年9月28日行政院離島建設指導委員會工作小組第79次會議中，為台東縣「救災救護指揮派遣通訊設施備援計畫」額外爭取補助810萬元，期能強化台東蘭嶼及南迴部分地區災害搶救能力，改善無線電通訊無死角，提供民眾更好救災服務品質。另充實消防人力推動計畫，108年至110年台東增補101人，消防車輛汰換，補助經費1.4億元。