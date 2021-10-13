影／颱風天還去宜蘭石門溪露營？當地人搖頭替受困客擔心
13名遊客8日來到宜蘭縣大同鄉石門溪旁露營，遇上溪水暴漲出不去，今天請求救援。當地復興村長陳金旺替這群遊客感到擔心，他說，昨天才剛去看過堤防安全，一直到現在雨勢都非常大，「這種颱風天還去那裡玩？太危險了啦」。
石門溪（又稱大溪）位於蘭陽溪上游的集水區，溪谷風光秀麗，尤其距離清水溪與清水地熱園區不遠；石門溪雖然沒有清水地熱景點那麼出名，但因為野溪的自然景色，仍吸引不少遊客。
通常民眾前往石門溪，可以從當地明龍文慈惠堂旁的道路進入，根據廟方人員表示，會有遊客開吉普車或越野車上去，石門溪的水位並不高，車輛行經溪床大小石礫，有點顛簸。當地人都很清楚，如果山區下大雨，暴量的洪水流到這裡需要多久時間？所以只有好天氣才能上去，一旦變天就要立即撤離。
這兩天山區雨勢不斷，當地復興村長陳金旺昨天才去石門溪了解堤防安全，他說，從慈惠堂上去一直走到底，再往下走就是溪床，周、六日會有人去那邊露營，不過千萬要小心，往溪床裡面再走進去，最後就沒路了；昨天他去勘查河防安全時，雨勢非常大，到今天也還在下雨，像這種颱風天就真的不要去，以免發生危險。
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