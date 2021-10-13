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台東縱谷雨下不停 紅葉村預防性撤離34村民
受圓規颱風外圍環流影響，台東縱谷今持續降下大雨，延平鄉紅葉村24小時雨量已達245毫米，延平鄉公所擔心恐致災害，上午宣布紅葉村口鸞山村今天下午停班停課，下午2時10分在關山警分局延平分駐所協助，利用巡邏車擴音器廣播實施預防性撤離，將34名村民護送至永久屋暫時安置。另受豪雨影響，多處路段發生邊坡落石或積水，警方呼籲用路人小心駕駛。
關山警分局表示，台20線包括200.5公里（初來段）及179公里+500公尺處（霧鹿段），均有發生邊坡落石及土石流阻路狀況，土石雖已排除，仍呼籲民眾非必要切勿上山；另197縣道45.5公里處（鸞山段）發生邊坡落石及土石流阻路狀況，雖已移除土石，開放單線雙向通行，提醒用路人行經該減速慢行；台9線鹿野鄉光榮路與中華路路口南下車道，因大雨排水不及發生路面積水狀況，警方已擺放三角錐示警。
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