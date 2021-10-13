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台東縱谷雨下不停 紅葉村預防性撤離34村民

聯合報 / 記者潘欣中／台東即時報導
台東縣關山警分局延平分駐所今天下午利用巡邏車擴音器廣播實施預防性撤離，將9名村民護送至永久屋暫時安置。記者潘欣中／翻攝
台東縣關山警分局延平分駐所今天下午利用巡邏車擴音器廣播實施預防性撤離，將9名村民護送至永久屋暫時安置。記者潘欣中／翻攝

受圓規颱風外圍環流影響，台東縱谷今持續降下大雨，延平鄉紅葉村24小時雨量已達245毫米，延平鄉公所擔心恐致災害，上午宣布紅葉村口鸞山村今天下午停班停課，下午2時10分在關山警分局延平分駐所協助，利用巡邏車擴音器廣播實施預防性撤離，將34名村民護送至永久屋暫時安置。另受豪雨影響，多處路段發生邊坡落石或積水，警方呼籲用路人小心駕駛。

關山警分局表示，台20線包括200.5公里（初來段）及179公里+500公尺處（霧鹿段），均有發生邊坡落石及土石流阻路狀況，土石雖已排除，仍呼籲民眾非必要切勿上山；另197縣道45.5公里處（鸞山段）發生邊坡落石及土石流阻路狀況，雖已移除土石，開放單線雙向通行，提醒用路人行經該減速慢行；台9線鹿野鄉光榮路與中華路路口南下車道，因大雨排水不及發生路面積水狀況，警方已擺放三角錐示警。

台東縣關山警分局延平分駐所今天下午利用巡邏車擴音器廣播實施預防性撤離，將9名村民護送至永久屋暫時安置。記者潘欣中／翻攝
台東縣關山警分局延平分駐所今天下午利用巡邏車擴音器廣播實施預防性撤離，將9名村民護送至永久屋暫時安置。記者潘欣中／翻攝

落石 土石流

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