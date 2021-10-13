圓規颱風釀農損 台東水稻嚴重泡水倒伏

圓規颱風帶來連日豪雨，台東部分農作物受損，其中水稻倒伏和泡水最嚴重，台東縣長饒慶鈴、立委劉櫂豪呼籲農糧署評估是否達到救助標準。

圓規颱風雖未直撲台灣，不過外圍環流為台東帶來豪雨，且持續近3天，對農作物造成損失，尤其以水稻泡水、倒伏最嚴重；木瓜、玉米、香蕉和其他果樹也都傳出零星災情。

立法委員劉櫂豪今天下午邀請農委會台東區農改場長陳信言及農糧署東區分署人員前往鹿野鄉、關山鎮、池上鄉勘災。

劉櫂豪事後接受中央社記者電話訪問時表示，截至12日止，台東地區受損農作物以稻米最高約70公頃，初估新台幣188萬元損失，另外香蕉、甘蔗、木瓜等也有部分受損，損失金額約284萬元。

劉櫂豪表示，鹿野地區受損較嚴重的為木瓜、香蕉等，整株木瓜被強風吹倒，災情嚴重，農改場提供的資料鹿野木瓜初估受害面積約1.5公頃，並持續勘查統計中。而關山及池上地區主要受災為稻米倒伏，由於有部分較早播種的稻米已陸續結穗，農民擔心持續降雨將使稻穗發芽，造成農損。

劉櫂豪要求農改場、農糧署，如果受災情形已達農業天然災害救助標準，請農糧署儘速啟動救助，以從速、從寬原則辦理。

另外，今天下午饒慶鈴在議員張全馨嵐等人陪同下勘查災情。饒慶鈴表示，截至今天中午各鄉鎮回報，以水稻部分受損最多，被害面積包括關山鎮水稻60甲、海端鄉水稻10甲及鹿野鄉香蕉10甲等，損害程度2至3成，其餘釋迦、小米、洛神等也陸續傳出災情。

饒慶鈴呼籲農民，一定要向所在地鄉鎮市公所提出災害申報，她會請縣政府農業處盡快彙整災情，協助農民向農委會爭取風災補助，降低損失。