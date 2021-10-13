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下班注意！9縣市豪大雨特報 花蓮大豪雨猛轟

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豪雨轟炸 花蓮各鄉鎮緊急撤離山區民眾

中央社 / 花蓮縣13日電

受颱風圓規持續性豪雨影響，花蓮今天中午12時起全縣停班停課，因多處村落出現土石流紅色警戒，各鄉鎮市公所與軍警合作，緊急撤離山區住民及保全戶。

颱風圓規外圍環流挾帶豐沛雨勢，中央氣象局發布豪雨特報，花蓮地區防大豪雨等級降雨，今天降雨排名前20名全在花蓮地區，花蓮縣玉里鎮累積雨量達350毫米。花蓮縣政府上午宣布，全縣停班停課。

行政院農業委員會水土保持局針對花蓮各鄉鎮市多處發布土石流紅色警戒，由鄉鎮公所、軍警協助土石流潛勢區保全戶強制撤離及收容安置。

吉安鄉公所統計，預計撤離太昌村10戶23人、福興村21戶71人、南華村14戶48人。

國軍第二作戰區派遣兵力100餘人、中型戰術輪車等2類19輛，執行秀林鄉銅門村、萬榮鄉見晴村等6處預防性撤離及災後復原任務；新城警分局協助秀林鄉山區住家、民宿、業者、攤商、農舍等民眾實施預防性撤離，撤離人數逾50人。

瑞穗鄉統計，鄉內保全戶分布在瑞北村、瑞祥村、富源村及富興村共4村，預計撤離38人，包含1名百歲人瑞陳奶奶，公所安排2間民宿作收容中心，出動幸福巴士接駁有交通需求的民眾前往民宿。

花蓮 停班停課 保全

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