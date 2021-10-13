大雨侵襲！聯外公路東西向崩塌 花蓮奇美村變「孤島」

花蓮連日下大豪雨，瑞穗鄉奇美村聯外的瑞港公路，因崩塌和碎石，東西向全被阻斷，山上160戶、380名村民無法下山，奇美村成為「孤島」。村長蔣國雄說，鄉公所之前給予戰備物資，不至於斷糧，希望盡快搶通，讓居民得以下山。鄉公所表示，須等天氣穩定才有辦法入山搶修。

根據中央氣象局統計，瑞穗日累積雨量已高達300多毫升，今天大豪雨導致瑞港公路崩塌、落石，其中3公里崩塌最嚴重，阻斷往瑞穗道路；14公里處則有土石塌落情形，也讓一般車輛無法通行往豐濱。

村長蔣國雄說，奇美村有設籍的居民約380位，大多為患慢性病老人家，固定每周去醫院拿藥，幸好昨天瑞港公路坍方後下午有搶通，居民趕快下山看診拿藥，除了一位洗腎病患已下山就醫外，其他長輩在藥物方面暫時沒有問題。

在糧食物資方面，由於瑞穗鄉公所之前有放罐頭、礦泉水物資，蔣國雄說，「還可以撐一個禮拜」。雖然往豐濱道路的碎石較好清理，不過村民比較常到瑞穗採買、看診，現在如果從豐濱鄉到瑞穗，還要繞遠路到光豐公路，從原本半小時的路程，要拉長到1個多小時才會抵達瑞穗，希望瑞港公路能盡快搶通。

瑞穗鄉長陳進光表示，昨天瑞港公路就出現坍方，下午搶通單線通車，但晚上雨勢太大，3公里處整個路基塌方，請搶修廠商趕快撤離。針對搶通時間，因為現在路況不明，是否還有其他損壞情況要搶修，須等到天氣穩定後，請人員上去，並利用空拍機勘查，同時請豐濱鄉的廠商從豐濱端上山，才有辦法搶通。