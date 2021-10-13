颱風圓規雨勢影響 花蓮舞鶴崩塌地滑動加速

花蓮瑞穗鄉舞鶴淨水廠上方山坡，2016年強颱莫蘭蒂侵襲後崩塌，花蓮林管處獲報持續監控，此次圓規颱風降雨影響，崩塌地滑動速率有逐漸加速且持續下滑中，呼籲民眾避免進入。

林務局花蓮林區管理處今天發布新聞稿表示，因應圓規颱風降雨影響，委託調查單位國立陽明交通大學針對瑞穗鄉舞鶴崩塌地進行監測，目前滑動速率有逐漸加速情形且持續下滑中，位移注意值為40毫米/日，目前平均位移速率已達80.56毫米/日，呼籲民眾避免進入此區，以確保生命財產安全。

花蓮林管處指出，舞鶴崩塌地屬大規模崩塌潛勢區，因長期有滑動情形，從去年起啟動調查評估，崩塌地潛勢區範圍約10公頃，滑動深度約35公尺，預估滑動土體約340萬立方公尺。

研判崩塌土體往東南向滑動，最後土體堆置區估算距離舞鶴社區尚有2公里，且崩塌地的下方沒有住戶，應不會對社區民眾造成安全疑虞。

林管處表示，目前已通知瑞穗鄉公所，暫時封閉通往山區道路，以策安全，請民眾配合不要進入以免發生意外。也協請各權屬機關妥為因應，執行相關緊急應變及避災準備。