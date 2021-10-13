東部連日大雨農業災情現 台東水稻逾百甲倒伏

圓規颱風外圍環流襲擊花東地區，帶來持續連日豪雨，造成部分農作物倒伏、折損等災情，縣長饒慶鈴今天下午與議員陳宏宗、黃瑞華、張全馨嵐等人，前往關山鎮及海端鄉視察農業災情，對強風造成稻米、小米、洛神等作物倒伏災情表示憂心，提醒農友第一時間拍照災損情況並通報公所，也指示農業處速報中央爭取天然災害救助，降低農民的損失。

饒慶鈴表示，圓規颱風造成各種作物受損，倒伏的情形陸續浮現，目前回報以水稻部分受損最多，截至今天上午10時各鄉鎮市公所回報被害面積，關山鎮水稻60甲、海端鄉水稻10甲、鹿野鄉香蕉10甲等，損害程度2至3成，即將採收的釋迦和小米、洛神等也陸續傳出災情，請農民一定要拍照並向所在地鄉鎮市公所提出災害申報，農業處會盡快彙整災情，協助農友向中央爭取風災補助，降低損失。