快訊

藝Fun券首批幸運兒出爐 數位、紙本完整號碼看這裡

網路討論度最高 藝Fun券數位券8組幸運號碼出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

百歲爺爺愛吃糙米稀飯2年沒用過健保卡 林右昌祝呷百二

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
百歲爺爺愛吃糙米稀飯，2年沒用過健保卡，林右昌祝呷百二。圖／基隆市政府提供
百歲爺爺愛吃糙米稀飯，2年沒用過健保卡，林右昌祝呷百二。圖／基隆市政府提供

重陽節將至，基隆市長林右昌今天與社會處長吳挺鋒及中山區長陳信雄等人，前往今年年滿100歲的林才祥爺爺家中探視，祝福他跟全市的長輩們都能夠健康「呷百二」。林爺爺說，他最愛吃糙米稀飯，每餐都吃兩小碗，甚至已經2年沒有用過健保卡

林右昌把總統府及衛生福利部聯名致贈的金鎖片、市府敬老禮金6000元及敬老禮品，送給林才祥爺爺，今年市府的敬老禮品特別挑選質輕溫暖的羊駝被，讓長輩在寒冬時也能夠保持身體健康。

林右昌與林爺爺話家常，聽到他最愛吃糙米稀飯，雖然上了年紀但牙口仍然很好，以少量多餐的方式，還很自豪地說自己每餐都吃兩小碗，甚至已經兩年沒有用過健保卡，林市長也特別肯定林爺爺的子女都很孝順，把長輩照顧得很好。

市府社會處表示，林爺爺原本住在廣東省，民國38年與妻來台灣旅遊，孰料便再也無法返鄉，從蘇澳輾轉至基隆落地生根。在舊果菜市場賣菜20餘年，也曾賣豆漿、瓦斯、木炭等，在批發果菜時，每天半夜2點多就要出門，為了養活一大家子人，再怎麼辛苦也都要勇敢的熬下去，在林爺爺的教育之下，所有子女也都有刻苦耐勞的精神。

林爺爺目前與四子、四媳及3位孫子同住三代同堂，年節團聚都要席開4桌以上。林爺爺喜歡與人泡茶聊天、釣魚，年輕時假日常帶兒子到溪邊海邊釣魚。

社會處指出，基隆市老人人口比例逾18.14%，今年年滿65歲長者，於重陽節前1個月設籍符合核發資格長者計約6萬9000餘人，每人發重老禮金1000元；百歲以上長者共計88人，每人發放重陽敬老禮金6000元及敬老禮品。

百歲爺爺愛吃糙米稀飯，2年沒用過健保卡，林右昌祝呷百二。圖／基隆市政府提供
百歲爺爺愛吃糙米稀飯，2年沒用過健保卡，林右昌祝呷百二。圖／基隆市政府提供
百歲爺爺愛吃糙米稀飯，2年沒用過健保卡，林右昌祝呷百二。圖／基隆市政府提供
百歲爺爺愛吃糙米稀飯，2年沒用過健保卡，林右昌祝呷百二。圖／基隆市政府提供

健保卡 基隆 林右昌

延伸閱讀

影／徵超北市長提解方 林右昌：行政區劃北北基桃最不合理

基隆明年度債務零成長 今年底市債降至103年以來最低點

與鄭麗君同框被問選北市長 林右昌的答案很有禮貌

共機擾台 林右昌批在野黨：敵人侵擾居然幫敵人說話

相關新聞

百歲爺爺愛吃糙米稀飯2年沒用過健保卡 林右昌祝呷百二

重陽節將至，基隆市長林右昌今天與社會處長吳挺鋒及中山區長陳信雄等人，前往今年年滿100歲的林才祥爺爺家中探視，祝福他跟全...

東部大雨 143條土石流及3處大規模崩塌紅色警戒

受颱風圓規影響，農委會今天發布土石流紅色警戒143條，分布在台東、花蓮2縣的13鄉51村，並發布大規模崩塌紅色警戒3處，...

豪雨侵襲 花蓮路斷 鄉公所接駁洗腎病患送醫

受颱風圓規外圍環流影響，花蓮連日下大豪雨，瑞港公路邊坡崩塌，短期內無法通行。其中奇美部落有1名田姓洗腎病患，無法就醫，瑞...

連日大雨沒停 花蓮瑞港公路邊坡崩塌 短期內難通車

受到圓規颱風外圍環流影響，花蓮下起連日大雨，道路、橋梁皆有損壞情形，其中瑞港公路昨天14公里處才發生坍方，今天又傳出3公...

釋迦銷陸受阻新通路緩不濟急 台東縣長籲中央重啟談判

台東縣鳳梨釋迦過去九成銷往大陸，是重要的經濟命脈，大陸9月20日起暫停輸入後，面對12月的產季，縣府昨天與各產區公所及農...

豪雨轟炸 花蓮南區土石流灌進民宅

颱風圓規外圍環流豪雨轟炸，花蓮南區各鄉鎮雨量近2日累積雨量已達700、800毫米，多處有積水災情，其中玉里鎮源城里土石流...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。