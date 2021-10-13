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百歲爺爺愛吃糙米稀飯2年沒用過健保卡 林右昌祝呷百二
重陽節將至，基隆市長林右昌今天與社會處長吳挺鋒及中山區長陳信雄等人，前往今年年滿100歲的林才祥爺爺家中探視，祝福他跟全市的長輩們都能夠健康「呷百二」。林爺爺說，他最愛吃糙米稀飯，每餐都吃兩小碗，甚至已經2年沒有用過健保卡。
林右昌把總統府及衛生福利部聯名致贈的金鎖片、市府敬老禮金6000元及敬老禮品，送給林才祥爺爺，今年市府的敬老禮品特別挑選質輕溫暖的羊駝被，讓長輩在寒冬時也能夠保持身體健康。
林右昌與林爺爺話家常，聽到他最愛吃糙米稀飯，雖然上了年紀但牙口仍然很好，以少量多餐的方式，還很自豪地說自己每餐都吃兩小碗，甚至已經兩年沒有用過健保卡，林市長也特別肯定林爺爺的子女都很孝順，把長輩照顧得很好。
市府社會處表示，林爺爺原本住在廣東省，民國38年與妻來台灣旅遊，孰料便再也無法返鄉，從蘇澳輾轉至基隆落地生根。在舊果菜市場賣菜20餘年，也曾賣豆漿、瓦斯、木炭等，在批發果菜時，每天半夜2點多就要出門，為了養活一大家子人，再怎麼辛苦也都要勇敢的熬下去，在林爺爺的教育之下，所有子女也都有刻苦耐勞的精神。
林爺爺目前與四子、四媳及3位孫子同住三代同堂，年節團聚都要席開4桌以上。林爺爺喜歡與人泡茶聊天、釣魚，年輕時假日常帶兒子到溪邊海邊釣魚。
社會處指出，基隆市老人人口比例逾18.14%，今年年滿65歲長者，於重陽節前1個月設籍符合核發資格長者計約6萬9000餘人，每人發重老禮金1000元；百歲以上長者共計88人，每人發放重陽敬老禮金6000元及敬老禮品。
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