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84歲李鄭淑阿嬤獲樂齡教育奉獻奬 志工後援微笑量血壓

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
84歲李鄭淑阿嬤獲樂齡教育奉獻奬，志工後援微笑量血壓。圖／教育處提供
84歲李鄭淑阿嬤獲樂齡教育奉獻奬，志工後援微笑量血壓。圖／教育處提供

基隆市仁愛樂齡學習中心84歲志工李鄭淑阿嬤，榮獲今年教育部樂齡教育志工奉獻奬，她十分熱心又常帶著微笑，常幫民眾量血壓，可說是樂齡中心的寶貝，也是志工服務的後援部隊，只要需要支援，，一定看的到她的身影。

市府教育處今天表示，獲奬的人都經歷過各縣市初選及教育部專家學者複選脫穎而出，難能可貴。李鄭淑阿嬤對於得獎開心地說，十幾年來在樂齡學習中心學習到各式各樣課程，體驗很多活動及參與非常有意義的社區服務等，她玩的很開心，樂以忘憂，也找到樂齡生活的價值與趣味。

李鄭淑阿嬤是基隆市仁愛樂齡學習中心的元老，中心成立至今12年，她的服務不間斷，可說是樂齡中心的寶貝，她是社區服務志工也是後援部隊，只要需要支援，一定看的到她的身影，總是全力以赴，使命必逹。

她當志工很熱心又總是帶著微笑，尤其在獅球里運動公園橋下幫民眾量血壓的服務工作，雖然她年紀大又識字不多，但他很會招呼民眾，輕鬆完成量血壓的使命。

鄭阿嬤說，當志工很快樂，她有一次參加衛福部舉辦的「活力健康操比賽」，以非洲舞為主題，這次比賽是她生平第一次將臉塗抹成黑色，再用白色化妝顏料在臉上畫上線條，還穿著志工伙伴自行製作的豹紋裝及小豬裝。她說，真的好像非洲人。

李鄭淑阿嬤表示，大家為了團體的榮譽，努力用心排演，經過6個月的練習，代表基隆市參加全國北區的比賽，讓大家都很難忘。

84歲李鄭淑阿嬤獲樂齡教育奉獻奬，志工後援微笑量血壓。圖／教育處提供
84歲李鄭淑阿嬤獲樂齡教育奉獻奬，志工後援微笑量血壓。圖／教育處提供

阿嬤 基隆 非洲

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