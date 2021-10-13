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台東下午停班停課 山區劃定管制區禁進入

中央社 / 台東縣13日電

台東持續降雨恐成災，因應紅色土石流警戒，縣政府宣布下午停班停課；同時劃定山區管制進入，違者最高可罰25萬元罰鍰。

台東縣政府今天中午宣布，水保局中午12時30分發布台東紅色土石流警戒，且持續降雨恐有致災之虞，經考量方便民眾提早做好準備，下午起停止上班及上課。同時因應土石流防災劃定限制管制區，中午11時30分起生效，民眾違法進入將予以重罰。

台東縣政府發布新聞稿表示，「1013土石流災害應變中心」上午11時30分成立1級開設，饒慶鈴縣長特別指示有關單位注意應變，及早透過媒體通知民眾做好萬全防範措施及撤離減少損失。

縣政府依災害防救法第31條第1項第2款前段規定，公告劃定「向陽山區及大武山區、各河川溪流水域（含土石流潛勢溪流）」，為限制或禁止人民進入或命其離去範圍。

台東縣政府表示，為確保民眾生命財產安全，非持有通行證或應緊急避難需要者，民眾不得進入各山區、各河川溪流水域（含水石流潛勢溪流），從事各項危險活動；違反規定將依法舉發，處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

台東 土石流 停班停課

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