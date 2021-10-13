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豪雨侵襲 花蓮路斷 鄉公所接駁洗腎病患送醫

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮瑞港公路因豪雨侵襲，沿路常有碎石、落石，阻斷交通。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮瑞港公路因豪雨侵襲，沿路常有碎石、落石，阻斷交通。圖／豐濱鄉公所提供

受颱風圓規外圍環流影響，花蓮連日下大豪雨，瑞港公路邊坡崩塌，短期內無法通行。其中奇美部落有1名田姓洗腎病患，無法就醫，瑞穗鄉公所請豐濱鄉公所幫忙，從公路的另一端接駁下山。豐濱鄉公所利用幸福巴士緊急支援，好在村長蔣國雄協助接送，徒步穿過碎石路後，順利送往玉里鎮洗腎。

瑞穗鄉公所指出，因為瑞港公路昨天就有落石，今天3公里處路段又崩塌，山上奇美部落有1名洗腎病患，已1天沒洗腎，恐危及生命安全，請豐濱鄉公所從港口村入山接駁，再由病患兒子接送就醫。

豐濱鄉公所表示，瑞港公路路段都是碎石，還有水從山坡沖刷下來，雨勢很大。經過與奇美村長蔣國雄溝通後，由村長前往病患家中，接駁至土石流坍方路段前，幸好碎石路段沒有很遠，病患田先生有些許頭暈、無力感，尚可行走，攙扶徒步穿過碎石路，安全搭上幸福巴士下山。

豐濱鄉公所指出，因為擔心路況不佳，沿途都慢慢行駛，估算花費時間一趟約40分，來回要1個半小時，下山後，由病患兒子接駁回到原本的玉里診所洗腎就醫。

因落石阻礙道路，豐濱鄉公所人員下車查看路況。圖／豐濱鄉公所提供
因落石阻礙道路，豐濱鄉公所人員下車查看路況。圖／豐濱鄉公所提供
因豪雨不斷，花蓮瑞港公路邊坡崩塌，短期內恐難通車。圖／瑞穗鄉公所提供
因豪雨不斷，花蓮瑞港公路邊坡崩塌，短期內恐難通車。圖／瑞穗鄉公所提供
花蓮奇美部落田姓洗腎病患因路斷無法下山看診，由豐濱鄉公所、村長協力送醫。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮奇美部落田姓洗腎病患因路斷無法下山看診，由豐濱鄉公所、村長協力送醫。圖／豐濱鄉公所提供

洗腎 巴士 崩塌

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