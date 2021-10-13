聽新聞
test
0:00 / 0:00
豪雨侵襲 花蓮路斷 鄉公所接駁洗腎病患送醫
受颱風圓規外圍環流影響，花蓮連日下大豪雨，瑞港公路邊坡崩塌，短期內無法通行。其中奇美部落有1名田姓洗腎病患，無法就醫，瑞穗鄉公所請豐濱鄉公所幫忙，從公路的另一端接駁下山。豐濱鄉公所利用幸福巴士緊急支援，好在村長蔣國雄協助接送，徒步穿過碎石路後，順利送往玉里鎮洗腎。
瑞穗鄉公所指出，因為瑞港公路昨天就有落石，今天3公里處路段又崩塌，山上奇美部落有1名洗腎病患，已1天沒洗腎，恐危及生命安全，請豐濱鄉公所從港口村入山接駁，再由病患兒子接送就醫。
豐濱鄉公所表示，瑞港公路路段都是碎石，還有水從山坡沖刷下來，雨勢很大。經過與奇美村長蔣國雄溝通後，由村長前往病患家中，接駁至土石流坍方路段前，幸好碎石路段沒有很遠，病患田先生有些許頭暈、無力感，尚可行走，攙扶徒步穿過碎石路，安全搭上幸福巴士下山。
豐濱鄉公所指出，因為擔心路況不佳，沿途都慢慢行駛，估算花費時間一趟約40分，來回要1個半小時，下山後，由病患兒子接駁回到原本的玉里診所洗腎就醫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言