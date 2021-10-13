雨炸花蓮道路不通 洗腎病患繞路求醫

颱風圓規外圍環流挾帶豪大雨連日雨炸花蓮，導致淹水、土石流災情，瑞穗鄉瑞港公路邊坡大崩塌，短期無法通行，奇美部落洗腎病患岌岌可危，只能從另一端豐濱港口段進入接駁。

瑞穗鄉公所今天表示，瑞港公路花64線全線多數路樹倒塌及落石，7.5公里處路面被土石埋沒，昨天已封路由開口廠商進駐搶修，但雨勢持續，今天3公里處又發生邊坡大崩塌，因為狀況太危險，廠商已撤離，短期無法通行。

瑞穗鄉公所指出，奇美部落有一名洗腎病人，昨天已被困沒洗腎，今天協請豐濱鄉公所從港口進入奇美部落，病患的兒子已前往豐濱鄉公所接駁等待送醫。由於沿路多處土石流，一般車輛無法通過，改以四輪傳動車支援。

花蓮聯絡縱谷與海岸的道路共4條，由北向南分別是光豐公路台11甲線、瑞港公路花64線、玉長公路台30線、東富公路台23線。

受豪大雨影響，玉長公路今天清晨路面下陷，緊急封閉全線道路，今天無法通車；瑞港公路也封路，只剩下北邊的光豐公路和最南的東富公路可往來東西向，對於海岸沿線的民眾出入相當不便，田姓民眾說，希望相關單位能儘快修復。