大雨猛灌花蓮 台8中橫、玉長公路兩聯外道阻斷

圓規颱風外圍環流帶來的豪大雨，連日來猛灌花蓮，台8線中橫公路從前天晚間8時至今，只短暫通車2小時，目前仍因持續落石，東段關原到太魯閣封閉中；連接台東長濱鄉的玉長公路，也因路面坍陷阻斷；另縣內有多條產業道路因淹水或道路坍方，暫時封閉。

台8線中橫公路11日晚間8時即預警性封路，昨天天亮後，因沿路多處落石、坍方，加上雨勢不斷，持續封閉，到下午公路總局四區養護工程處太魯閣工務段人員完成清除，才在傍晚5時暫時通車，但晚間7時再度預警封路。

四工處長李順成說，今天山區雨勢未歇，太魯閣天祥、布洛灣地區時雨量達30毫米、24小時累積雨量超過400毫米，加上沿線部分路段上位邊坡落石不斷，目前仍無法開放通車，預計下午再行評估決定中橫公路開放時間。