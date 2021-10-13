豪雨轟炸 花蓮南區土石流灌進民宅

颱風圓規外圍環流豪雨轟炸，花蓮南區各鄉鎮雨量近2日累積雨量已達700、800毫米，多處有積水災情，其中玉里鎮源城里土石流灌進民宅7人受困，警消獲報協助救援脫困。

花蓮縣消防局表示，接獲民眾報案，派出3車、6人前往救援，現場土石泥流淹沒道路已沖入地勢較低的平房，水淹至腳踝處，但主要對外道路遭滾滾泥流吞沒，受困民眾無法驅車或步行逃離家園，救難人員到場用消防水車載運民眾離開現場，所幸均平安脫困。

卓溪鄉立山村山里社區往三民方向，今天清晨道路邊坡出現時雨瀑、土石流急瀉而下，原有的馬路不見了，目前已拉起封鎖線，以策村民行的安全。

富里鄉石平往長良多處路段積水一個輪胎深，有車輛強行通過而拋錨的情形。

玉里警分局指出，雨勢不停，路面跟橋梁淹水，都很危險，已請各所長帶警力到處巡視協助警戒及封鎖。

聯絡縱谷與海岸的主要公路-玉長公路省道台30線，因豪雨造成路基下陷，目前全線封閉。

屬於花蓮中區的鳳林鎮也有災情，鳳林警分局表示，復興路林田橋因鳳林溪持續水量增高暴漲及橋面有龜裂痕，經大榮里長、北林里長現場勘查後，回報鳳林鎮公所防災中心並於上午8時45分封橋，現場協助、警戒及疏導。

受颱風圓規持續性豪雨影響，花蓮縣政府針對南區的萬榮鄉、瑞穗鄉、玉里鎮、卓溪鄉、富里鄉，因雨勢過大，有致災之虞，今天停止上班、上課。

另外，縣政府上午9時宣布，光復鄉富源國中因雨勢過大，有致災之虞，停止上班、上課。

花蓮縣消防局13日接獲民眾報案，玉里鎮源城里土石流灌進民宅，但主要對外道路遭滾滾泥流吞沒，受困民眾無法驅車或步行逃離家園，所幸在警消協助下，均平安脫困。（花蓮縣消防局提供） 中央社