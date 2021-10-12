颱風圓規挾帶強風豪雨侵襲 花蓮從北到南傳農損災情
颱風圓規雖未撲台，但外圍環流挾帶強風豪雨，為花蓮帶來嚴重農損，從北到南多個鄉鎮，已提報香蕉、玉米、水稻等農作物災損，初估受災面積逾160公頃，災情還可能擴大，縣長徐榛蔚今天下鄉視察農損，也指示從速勘災彙整農損，給農友最大協助。
花蓮從昨天起強風豪雨不斷，北從秀林、南到富里，農作物災情頻傳。秀林、鳳林、新城、壽豐等鄉鎮香蕉攔腰折斷，南區玉里、富里正在結穗的二期稻作受風倒伏，另光復鄉雜糧浸水、卓溪山區苦茶籽也有落果情形，花蓮市也有短期葉菜浸水、竹筍折枝等農損。
縣長徐榛蔚一早由農業處長吳昆儒、秀林鄉長王玫瑰、壽豐鄉長劉耀宗等人陪同，下鄉視察農損與家戶災情，並指示農業處儘速彙整全縣農業受災情況，全力提供農友最大協助。
劉耀宗說，圓規颱風外圍環流造成壽豐鄉農業災損慘重，木瓜，香蕉攔腰折斷，黃豆，黑豆，蔬菜泡水，農民損失慘重，已責成農業課積極查報，爭取救助。
農業處長吳昆儒說，因風災受損的除了農作物，也有農路，且花蓮仍持續下雨中，災情還可能再擴大，待鄉鎮公所和地方農會清查通報後，縣府會儘速彙整，除了向中央提報天然災害救助，對於有加入農作物天然災害保險的農民，也會全力協助爭取理賠。另立委傅崐萁辦公室已邀集農糧署、水保局等中央單位明天下鄉勘災。
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