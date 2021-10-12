大雨不斷中橫公路只通2小時 傍晚5時搶通7時又要封路
花蓮地區因颱風圓規外圍環流，山區下起間歇性大雨，台8線中橫公路東段關原至太魯閣路段，昨晚8時起預警性封閉，因九曲洞明隧道口仍有間歇性落石，公路總局今天冒雨搶修，傍晚4時許搶通，傍晚5時開放通行，但考量路況及雨勢，通車2小時後，今晚7時將再次實施東段預警性封路。
圓規颱風外圍環流夾帶豐沛水氣，公路總局第四區養護工程處昨評估花蓮山區易有短延時強降雨，降雨量達大豪雨，且近期花蓮地區數起地震影響，台8線沿線多個路段災害邊坡都還在搶修，加上雨天夜間視線欠佳，決定昨晚8時起，台8線東段的114.6公里處關原至184.5公里處太魯閣路段預警性封路。
四工處表示，今天清晨風勢稍緩，但仍有間歇雨勢，台8線大禹嶺至太魯閣路段沿線多處坍方、落石及傾倒樹木，172.55公里處的九曲洞明隧道口也持續有落石狀況，經太魯閣工務段全力冒雨搶修，在下午4時許搶通道路，5時暫時開放車輛通行。
不過，九曲洞隧道西端上邊坡仍有間歇性落石，另沿線還有多處災點路段，考量邊坡含水飽和穩定性不良，山區仍有間歇短時強降雨等諸多因素，加上天候及夜間視線不良，決定晚間7時再度實施關原至太魯閣間路段預警性道路封閉。
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