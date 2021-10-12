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變身自行車驛站 蘇澳新亮點「蘇東隧道」月底啟用

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
蘇東隧道變身自行車道，牆面增添海洋3D彩繪及投射燈，預計10月底正式啟用。圖／蘇澳鎮公所
蘇東隧道變身自行車道，牆面增添海洋3D彩繪及投射燈，預計10月底正式啟用。圖／蘇澳鎮公所

宜蘭縣蘇澳鎮蘇東隧道荒廢許久，蘇澳鎮公所獲教育部體育署經費，斥資800萬元打造成自行車道，牆面還增添海洋3D彩繪及投射燈，預計10月底正式啟用，屆時將可串聯南方澳山海漫遊自行車道。鎮長李明哲表示，蘇東隧道的活化，不只提升單車族的安全，亦能連結蘇澳冷泉至南方澳等景點，可望為當地在先觀光新亮點。

台鐵局經營的鐵路貨運支線「蘇澳臨港線」，以貨運為主，其路線從蘇澳機務分駐所到蘇東隧道，通往蘇澳港區；由於蘇澳港貨運量不高，蘇東隧道自2003年停用迄今。有鑒於其荒廢雜草叢生，蘇澳鎮公所去年底向中央爭取，獲補助600萬元，加上200萬元自籌款，進行「蘇澳鎮蘇東隧道自行車停駐廣場串聯工程」。

南方澳山海漫遊自行車道2020年獲選台灣十大最讚亮點自行車路線，山線為白米溪自行車道，海線則是移山路自行車道，而蘇東隧道變身自行車道後，未來將可橫向串聯蘇澳自行車道系統，全長約8.5公里。

蘇澳鎮公所表示，南方澳山海漫遊自行車道經蘇港路和移山路，「蘇澳鎮蘇東隧道自行車停駐廣場串聯工程」將危險路口截彎取直，不只提高單車族的行車安全、新增停留休憩空間，還能串連至蘇澳溪下游高灘地、蘇澳冷泉、南方澳等景點，期盼帶動蘇澳在地觀光。

增添3D海洋彩繪的蘇東隧道，將成蘇澳觀光新亮點。圖／蘇澳鎮公所
增添3D海洋彩繪的蘇東隧道，將成蘇澳觀光新亮點。圖／蘇澳鎮公所
蘇澳鎮公所獲中央補助，斥資800萬元向中央爭取，獲補助600萬元，加上200萬元自籌款，進行「蘇澳鎮蘇東隧道自行車停駐廣場串聯工程」。記者林佳彣／攝影
蘇澳鎮公所獲中央補助，斥資800萬元向中央爭取，獲補助600萬元，加上200萬元自籌款，進行「蘇澳鎮蘇東隧道自行車停駐廣場串聯工程」。記者林佳彣／攝影
蘇澳鎮公所將閒置多年的蘇東隧道，打造成自行車道。記者林佳彣／攝影
蘇澳鎮公所將閒置多年的蘇東隧道，打造成自行車道。記者林佳彣／攝影
蘇東隧道自行車道將於月底啟用，未來可橫向串聯蘇澳自行車道系統。記者林佳彣／攝影
蘇東隧道自行車道將於月底啟用，未來可橫向串聯蘇澳自行車道系統。記者林佳彣／攝影

蘇澳 自行車 車道

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