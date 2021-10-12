變身自行車驛站 蘇澳新亮點「蘇東隧道」月底啟用

宜蘭縣蘇澳鎮蘇東隧道荒廢許久，蘇澳鎮公所獲教育部體育署經費，斥資800萬元打造成自行車道，牆面還增添海洋3D彩繪及投射燈，預計10月底正式啟用，屆時將可串聯南方澳山海漫遊自行車道。鎮長李明哲表示，蘇東隧道的活化，不只提升單車族的安全，亦能連結蘇澳冷泉至南方澳等景點，可望為當地在先觀光新亮點。

台鐵局經營的鐵路貨運支線「蘇澳臨港線」，以貨運為主，其路線從蘇澳機務分駐所到蘇東隧道，通往蘇澳港區；由於蘇澳港貨運量不高，蘇東隧道自2003年停用迄今。有鑒於其荒廢雜草叢生，蘇澳鎮公所去年底向中央爭取，獲補助600萬元，加上200萬元自籌款，進行「蘇澳鎮蘇東隧道自行車停駐廣場串聯工程」。

南方澳山海漫遊自行車道2020年獲選台灣十大最讚亮點自行車路線，山線為白米溪自行車道，海線則是移山路自行車道，而蘇東隧道變身自行車道後，未來將可橫向串聯蘇澳自行車道系統，全長約8.5公里。