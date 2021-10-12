影／徵超北市長提解方 林右昌：行政區劃北北基桃最不合理

基隆市長林右昌今天針對有關台灣行政區劃的問題表示，整個台灣在行政區劃上最不合理的，其實就是在北部地區，在北北基，甚至包括桃園；跨縣市之間的區域合作是一定必要，也是不得不走的趨勢。

林右昌說，整個台灣在行政區劃上最不合理的，其實就是在北部地區，在北北基，甚至包括桃園。可是，大家又彼此需要，也就是說，台北市的問題，已經無法在台北市解決，新北市的問題，也無法在新北市單獨去解決。

林右昌指出，基隆市城市發展的問題，也沒有辦法單純從基隆市的角度出發，所以跨縣市之間的區域合作是一定必要，也是不得不走的趨勢。剛好現在整個國土計畫在發布實施，剛好是一個非常好的契機。

基隆市政府指出，基隆位於首都圈，與台北、新北、桃園互動關係頻繁，今年4月30日基隆市國土計畫發布，基隆市政府著手與中央及首都圈推動都會區域規劃的相關工作。至於在全球化和網路世界的來臨，都會區域規劃的傳統方式已不符實際。

基隆市政府辦理「基隆黑客松：如果我是超北市長，首都圈大數據策略競賽」，上午舉行記者會說明，10月15日起至11月15日開放報名。主題以「如果我是超北市長」，邀請黑客一起用大數據提出問題和解決方案。競賽總獎金逾30萬元。

基隆市政府都發處長徐燕興表示，近年北北基桃首都圈各市積極發展，但各自競逐造成高房價、高土地成本及資源重複運用，加上疫情的影響，都會區域規劃更應藉由數據找解方。目前軌道、公路、資訊、港口、機場等流動性基礎設施未整合且不夠智慧化，地方人才競逐卻推高落腳成本，或無整合支持企業生態系統。