圓規颱風挾狂風暴雨 花蓮香蕉農損約3100萬元

受到圓規颱風外圍環流影響，花蓮出現狂風暴雨，造成農業損失，其中壽豐鄉的香蕉園被強風吹得歪七扭八，蕉農看了擔心血本無歸。縣長徐榛蔚今天會同壽豐鄉農會總幹事黃啟祥勘災，經初步盤點，約8成香蕉倒伏損壞，還泡在水中，粗估損失高達3100萬元，恐影響日後收成。

中央氣象局今天針對花蓮發布大豪雨特報，昨天也吹7、8級陣風，黃啟祥說，農會輔導農友種香蕉總面積約60公頃，是全縣種植香蕉面積最廣的鄉鎮，經過風雨摧殘，有48公頃蕉園被強風吹倒，如果以現在行情每公斤24.5元的價錢計算，這次損失恐超過3100萬元。

黃啟祥表示，壽豐鄉還有種玉米及黃豆、黑豆等雜糧作物，玉米正值2期，高度較矮，只有6、7公頃受損，排水順利的話，就不會有嚴重的影響，但部分雜糧因雨勢過大泡水，現在還沒辦法估算損失，擔心日後收成受影響。