基隆明年度債務零成長 今年底市債降至103年以來最低點

基隆市長林右昌今天在市務會議後記者會，說明基隆市政府111年度總預算案編列概況，他表示，在預算規模持續增加的同時，再次維持「零舉債」，預計今年底的市債將可降至76億元，將可降至103年以來的最低點。

林右昌說，111年度總預算歲入及歲出同額編列211.7億元，歲出預算較110年度的215.4億元，略為減少3.7億元，約減少1.74%，主要因公立高級中學以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫，配合中央政府於110年度編列預算及推動，而110年也是前瞻計畫預算高峰，因此111年度預算相關補助收入及歲出經費相對減少4.46億元。

依市府編列，111年度歲出預算，若按政事別結構分析，其中以教育科學文化支出編列70.6億元為最高，占33.34%；另社會福利支出編列39億元，占18.44%，經濟發展支出編列28.2億元，占13.32%。

林右昌指出，111年歲出預算主要項目，包括長期照顧十年2.0計畫相關經費7.48億元，少子女化對策計畫及學前幼兒就學補助相關經費5.84億元，推動學校中央廚房計畫1.69億元，辦理國民中小學校舍耐震力評估及補強經費1.21億元，污水下水道系統建設計畫-管線新建工程3.34億元等。