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台東豪雨積水 省道台9線綠色隧道宛如黃河

中央社 / 台東縣12日電

台東縣多數鄉鎮截至今天中午累積雨量超過200毫米，其中以南迴地區和台東市、卑南鄉積水最嚴重，台9線綠色隧道等多處路段積水夾帶黃泥宛如「黃河」。

中央氣象局今天對台東縣卑南鄉、海端鄉、延平鄉、金峰鄉、達仁鄉等山區鄉鎮發出大豪雨警戒；其他平地鄉鎮則是豪雨警戒。

今天台東各處都有驟雨，尤其是南迴線鄉鎮，一大早雨勢傾盆而下，馬路上的能見度不到50公尺。根據中央氣象局截至下午1時的今日累積雨量統計，台東16個鄉鎮有11個鄉鎮超過200毫米，南迴4鄉鎮均超過200毫米，大武將近300毫米。

從台9線從最南端的大武至最北端的池上，多處積水，尤其是台東市的南王段、台東市和卑南交接的綠色隧道，以及卑南鄉下檳榔一帶，雨水夾帶黃泥淹沒路面，民眾形容道路變成「黃河」，家戶不停地堆沙包防止屋內灌水。

水利署中午12時至1時分別對台東市和卑南鄉發布淹水一級警戒，所幸截至中午尚未傳出嚴重災情。

台東 氣象局 雨量

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