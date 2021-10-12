蘇澳地區污水下水道系統 縣府盼水資中心成觀光新亮點

宜蘭縣目前規劃6處污水下水道系統，分別在宜蘭、羅東、礁溪、頭城、蘇澳、三星，其中宜蘭、羅東正在建設。宜蘭縣政府今年6月獲得內政部營建署補助，加上地方自籌款，斥資31億元興建蘇澳地區污水下水道系統。縣長林姿妙今天到水資源回收中心預定場址現勘，水利資源處表示，目前積極辦理用地取得作業，水資中心最快2026年完工營運。

污水下水道的建設是城市進步的指標，宜蘭縣政府為拓展縣內污水下水道建設，向中央爭取27.6億元經費，加上地方自籌款3.4億元，建置蘇澳地區污水下水道系統；其具有一座水資源回收中心、污水主幹管、污水分支管網，以及用戶接管，另外因地勢關係，額外設有蘇澳揚水站。

該座水資源回收中心占地2.5公頃，將朝融入在地人文景色為設計，並以近40公里的污水管線，銜接新馬、蘇澳擴大都市計畫區1萬戶民宅的污水排水設備。水資處長李岳儒說，將參考其他縣市水資中心的設計，讓蘇澳新馬水資中心與在地、環境對話，未來更能結合教育、觀光，成為新的打卡景點。