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吉安鄉公所清除「綠癌」 每公斤8元收購

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
俗稱「綠癌」的小花蔓澤蘭是外來種，會攀爬樹木，導致其他植物無法行光合作用而死亡。圖／吉安鄉公所提供
俗稱「綠癌」的小花蔓澤蘭是外來種，會攀爬樹木，導致其他植物無法行光合作用而死亡。圖／吉安鄉公所提供

俗稱「綠癌」的小花蔓澤蘭是外來種，繁殖力強，會攀爬樹木，導致其他植物無法行光合作用而死亡。花蓮吉安鄉公所為防止擴大蔓延，即日起至10月底，以每公斤8元的價格收購，邀請民眾一起剷除「生態殺手」，保護原生植物和樹木山林，遠離小花蔓澤蘭糾纏。

吉安鄉公所農業課表示，小花蔓澤蘭被世界自然保育聯盟（IUCN）列為「世界百大入侵種」，不僅生長快速、種子量多且再生力強，更會攀爬樹木層層覆蓋，奪取植物光合作用所需能量，造成其難以生存，有「植物殺手」或「綠癌」之稱。

鄉公所近年積極針對小花蔓澤蘭進行宣導及防治，儘管其蔓延面積已有減少趨勢，但仍未能完全滅除。農業課提醒，防治有3招小撇步，首先是每年開花結實前的最佳防治時機，並由人工連根有效拔除，清除乾淨後妥當裝袋即可。

鄉公所小花蔓澤蘭收購活動，在10月底前每周三上午9點至11點30分辦理，請以可視內容物的包裝材料，裝妥小花蔓澤蘭，並攜帶本人金融機構存摺影本、私章及身分證，前往清潔隊（光華村光華五街409號）辦理收購作業，全鄉收購總量上限為7公噸，額滿為止。

吉安鄉長游淑貞表示，鄉親在山林散步、戶外休閒時，可順道拔除小花曼澤蘭，或是田園種植、生活環境周遭發現其蹤影時，也能即刻動手滅除，也歡迎提供鄉公所收購賺獎金，歡迎鄉親擔任小花蔓澤蘭終結者。

吉安鄉公所即日起至10月底，以每公斤8元的價格收購小花蔓澤蘭，剷除「生態殺手」。圖／吉安鄉公所提供
吉安鄉公所即日起至10月底，以每公斤8元的價格收購小花蔓澤蘭，剷除「生態殺手」。圖／吉安鄉公所提供
小花蔓澤蘭會攀爬樹木層層覆蓋，奪取植物光合作用所需能量，造成其難以生存，有「植物殺手」或「綠癌」之稱。圖／吉安鄉公所提供
小花蔓澤蘭會攀爬樹木層層覆蓋，奪取植物光合作用所需能量，造成其難以生存，有「植物殺手」或「綠癌」之稱。圖／吉安鄉公所提供

小花蔓澤蘭 吉安 身分證

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