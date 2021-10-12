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雨勢不斷！台東「綠色隧道」變「黃河大道」

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東市區及卑南鄉時雨量超過30毫米，排水系統來不及排水，導致多處地方積水，著名的「綠色隧道」也成了「黃河隧道」。記者尤聰光／攝影
台東市區及卑南鄉時雨量超過30毫米，排水系統來不及排水，導致多處地方積水，著名的「綠色隧道」也成了「黃河隧道」。記者尤聰光／攝影

圓規颱風中心暴風圈未登陸，但外圍環流卻帶來致災雨量，不時伴隨雷聲轟隆作響，台東市及卑南鄉時雨量破30毫米，導致多處積水，著名「綠色隧道」變成「黃河大道」。

「雨下到排水都來不及了。」綠色隧道附近居民說，雨水夾帶泥土從產業道路順勢流到馬路上來，兩側水溝來不及排出，水愈積愈多，最後整條綠色隧道變成一條河道。

根據中央氣象局資料顯示，今天零時開始至下午2點，台東各地累積雨量均破百，台東市及卑南鄉時雨量超過30毫米，預估下半天雨勢仍持續，甚至局部地區會有強降雨或大豪雨發生。

雨勢不斷，台東市及卑南鄉多處地方積水，有些地方水深達到半個輪胎，不少汽機車冒險通過，甚至有些地方已分不清是馬路還是小溪，出動警方維持行車安全。

雨水夾帶黃泥就從邊坡的產業道路順勢流到綠色隧道馬路上來，兩側排水溝根本來不及排水。記者尤聰光／攝影
雨水夾帶黃泥就從邊坡的產業道路順勢流到綠色隧道馬路上來，兩側排水溝根本來不及排水。記者尤聰光／攝影

雨量 台東 綠色隧道

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