雨勢不斷！台東「綠色隧道」變「黃河大道」

圓規颱風中心暴風圈未登陸，但外圍環流卻帶來致災雨量，不時伴隨雷聲轟隆作響，台東市及卑南鄉時雨量破30毫米，導致多處積水，著名「綠色隧道」變成「黃河大道」。

「雨下到排水都來不及了。」綠色隧道附近居民說，雨水夾帶泥土從產業道路順勢流到馬路上來，兩側水溝來不及排出，水愈積愈多，最後整條綠色隧道變成一條河道。

根據中央氣象局資料顯示，今天零時開始至下午2點，台東各地累積雨量均破百，台東市及卑南鄉時雨量超過30毫米，預估下半天雨勢仍持續，甚至局部地區會有強降雨或大豪雨發生。