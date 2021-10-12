彩虹燈塔7部大師級影展基隆上映 楊丞琳當年的「刺青」

楊丞琳23歲首度拍的台灣電影「刺青」，將在基隆市文化局舉辦的「2021向大師致敬」的「彩虹燈塔」影展放映，導演周美玲今天出席活動。29日起，集結橫跨近30年、7部大師級作品齊聚基隆上映。

基隆市文化局主辦的「2021向大師致敬─彩虹燈塔影展」，10月29日至31日上映，今天舉行影展活動開跑記者會，獲獎無數的導演周美玲長期關注性別議題，今天特別出席記者會。

周美玲說，這次為了讓基隆市民更了解台灣多元性別議題的發展歷程，邀請多位電影人在影展期間出席講座，包含導演蔡明亮、張作驥、黃惠偵，演員陽靚​、黃尚禾以及作家陳雪共同參與，得以一窺30年來台灣電影在性別議題上的嘗試與探索。

周美玲表示，這次策展共5部電影、2部紀綠片，不管電影或紀錄片，她的作品都在講一個「渡」，超渡的渡，和基隆每年的中元祭、放水燈有很大的關係，海港城市帶給基隆一種慈悲的心，這種文化底蘊，蘊育了很多的文化人，善良而溫柔。

市林右昌表示，「向大師致敬」為基隆每年重量級的藝文活動，藉由邀請出生於基隆的傑出藝術工作者進行策展，結合講座、課程與演出，期盼勾勒家鄉基隆的不同文化樣貌，讓民眾能一同感受這座城市的人文薈萃。這次透過此次透過影展的方式進行，策展主題「彩虹燈塔」的放映片單皆為一時之選，十足令人期待。

文化局長陳靜萍提到，「彩虹燈塔」影展探討議題相當廣泛，從自我認同、身體性慾、愛恨情感到家庭接納，片單可說一網打盡。包含蔡明亮執導《青少年哪吒》、楊雅喆執導《女朋友。男朋友》、張作驥執導《醉‧生夢死》、黃惠偵執導紀錄片《日常對話》以及周美玲的《刺青》、《愛‧殺》和紀錄片《私角落》。希望這些獲得國際與金馬肯定的作品，能夠讓基隆市民一飽眼福。

楊丞琳23歲首度拍的《刺青》，曾在2007年勇奪柏林影展泰迪熊獎，楊丞琳演出刺青時已是「可愛教主」，卻在片中有大尺度裸背女同志性愛場景，當時也一度引起話題。