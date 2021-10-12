花蓮南區雨量可觀 赤科山道路中斷
颱風圓規雖未登陸，卻為花蓮帶來可觀雨量，山區道路樹倒、土石流情形不少，所幸都無人員傷亡；赤科山因產業道路中斷，有遊客被迫留宿民宿無法下山。
根據氣象局資料，累積雨量前10名以花蓮地區為主，其中富里鄉過去24小時累積雨量449毫米、玉里鎮有413毫米。富里鄉、瑞穗鄉、玉里鎮都有道路因土石坍落而中斷；許多農作物也因雨水過多泡爛，農民心痛哀號。
聯絡花東縱谷與東海岸的重要道路-瑞港公路花64線，今天上午民眾通報14k處道路坍方，造成雙向交通完全受阻。鳳林警分局調派警力實施交通管制，並通知鄉公所。上午7時開口廠商進駐搶修，目前持續搶修中，尚未解除封路警戒。
玉里鎮赤科山高寮往竹林山上，一座40年橋齡的竹林橋，不敵一天一夜的風雨，加上年久失修，橋墩下陷而封閉。赤科山社區發展協會總幹事李光濱受訪表示，有遊客受困無法下山，只能在民宿多住一天，等待施工單位趕緊搶通。
花蓮最南端的富里鄉，雨勢不斷，吳江村內主要道路花74鄉道有土石流阻礙交通，鄉長陳榮聰接受記者電話訪問表示，雖然富里雨量可觀，所幸沒有發生重大災情；花74鄉道的土石流已請廠商前往排除。
陳榮聰說，目前二期稻作再過10多天要收割了，現在有很多田區的稻禾都泡在水裡，大家都非常焦急、心痛，等風雨過去，會請農民通報災損情形。
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