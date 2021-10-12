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影／雨太狂 花蓮知名金針山赤科山土石漫路面竹林橋裂

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮玉里鎮赤科山聯外的竹林橋，今天上午７時許因為大雨斷裂，警方前往拉起封鎖線，確保安全。圖／警方提供
花蓮玉里鎮赤科山聯外的竹林橋，今天上午７時許因為大雨斷裂，警方前往拉起封鎖線，確保安全。圖／警方提供

花蓮大雨下個不停，南區知名金針山赤科山，從昨天迄今，累積雨量突破500毫米，赤科山產業道路坍方、竹林橋斷裂，玉里警方趕往交管維護安全；經搶修，產業道路恢復單線通行，竹林橋仍在封閉。

赤科山是知名的金針山，雖然花季已過，國慶連假仍有零星遊客。因為山區間歇性大雨，昨天下午主要道路赤科山產業道路10.5公里處土石坍方，泥流漫淹至路面，山區多個民宿、農家前紛紛出現「我家門前有小河」的景象。

高寮地區李姓農民說，山上高寮溪在旱季一滴水都沒有，但這兩天雨下得超大，昨天更下了一整晚，不但溪水暴漲，還淹過路面。

上山的主要道路赤科山產業道路，10.5公里處昨天下午1時45分發生坍方，另一頭的竹林橋則在今天上午7時許疑因溪水沖刷，橋面斷裂成為危橋，無法通行，玉里警方趕往拉起封鎖線，確保用路人安全。

警方表示，赤科山下山的道路有3條路，因此雖然有路坍、橋裂情況，還是一條往樂合方向道路可通行，已引導民眾、遊客從這條道路下山。

玉里鎮公所表示，雨勢稍歇後即派員上山搶修，赤科山產業道路坍方處目前已搶通單線，但山區雨勢仍大，還在搶修中。

根據中央氣象局資料，昨天凌晨零時至今，玉里鎮赤柯山測站累積雨量達512.5毫米、高寮測站也有431.5毫米。

花蓮玉里鎮赤科山聯外的竹林橋，今天上午７時許因為大雨斷裂，成為危橋。圖／玉里鎮公所提供
花蓮玉里鎮赤科山聯外的竹林橋，今天上午７時許因為大雨斷裂，成為危橋。圖／玉里鎮公所提供
花蓮玉里鎮赤科山的產業道路10.5公里處，昨天下午坍方，目前已單線搶通。圖／民眾提供
花蓮玉里鎮赤科山的產業道路10.5公里處，昨天下午坍方，目前已單線搶通。圖／民眾提供

雨量 氣象局

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