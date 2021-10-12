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宜蘭教職員專案造冊假日施打第二劑疫苗 公布時間地點

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭教職員採取專案造冊，並且利用假日時間施打第二劑疫苗，讓師生可以安心上課。圖／縣府提供資料照
宜蘭教職員採取專案造冊，並且利用假日時間施打第二劑疫苗，讓師生可以安心上課。圖／縣府提供資料照

宜蘭各級學校教師接種第一劑疫苗已經陸續屆滿10到12周，可以開始接種第二劑，目前疫苗陸續到貨，縣長林姿妙今天在縣務會議中宣布，縣政府除了專案造冊，同時也安排周六日的假日時間幫老師施打，讓師生安心上課，教師也無需再上預約平台登記。

其中，10月16日（周六）為幼教教職員施打第二劑莫德納疫苗，地點在溪北、溪南接種中心。

另外安排在10月16日（周六，地點鹿埔、五結慈濟接種站），17日（周日，地點溪北、溪南接種中心）、23日（周六，地點溪北、溪南接種中心）、30日（周六，地點溪北、溪南接種中心）為國小、國中、高中職、及補教業教職員施打第二劑AZ疫苗

衛生局表示，專案造冊並利用假日時間進行施打，可以讓老師專心教學，也不必花時間再上預約平台登記，請老師依規劃時間前往接種地點即可，若因故不能在上述時間接受施打，可以向各學校登記，之後再安排施打時間及地點。

縣政府最近也會爭取更多疫苗，協助部分風險比較高的行業從業人員，例如市場、旅宿業，餐飲業、連鎖超商以及食物外送業的從業人員，在配合中央預約平台，盡速完成疫苗施打。

AZ疫苗 衛生局 莫德納疫苗

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