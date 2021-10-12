聽新聞
test
0:00 / 0:00
宜蘭教職員專案造冊假日施打第二劑疫苗 公布時間地點
宜蘭各級學校教師接種第一劑疫苗已經陸續屆滿10到12周，可以開始接種第二劑，目前疫苗陸續到貨，縣長林姿妙今天在縣務會議中宣布，縣政府除了專案造冊，同時也安排周六日的假日時間幫老師施打，讓師生安心上課，教師也無需再上預約平台登記。
其中，10月16日（周六）為幼教教職員施打第二劑莫德納疫苗，地點在溪北、溪南接種中心。
另外安排在10月16日（周六，地點鹿埔、五結慈濟接種站），17日（周日，地點溪北、溪南接種中心）、23日（周六，地點溪北、溪南接種中心）、30日（周六，地點溪北、溪南接種中心）為國小、國中、高中職、及補教業教職員施打第二劑AZ疫苗。
縣衛生局表示，專案造冊並利用假日時間進行施打，可以讓老師專心教學，也不必花時間再上預約平台登記，請老師依規劃時間前往接種地點即可，若因故不能在上述時間接受施打，可以向各學校登記，之後再安排施打時間及地點。
縣政府最近也會爭取更多疫苗，協助部分風險比較高的行業從業人員，例如市場、旅宿業，餐飲業、連鎖超商以及食物外送業的從業人員，在配合中央預約平台，盡速完成疫苗施打。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言