台東5所國小停課 饒慶鈴臉書被罵翻

颱風圓規未達停班停課標準，台東縣政府宣布今天要上班上課。但部分學校仍有災情而停班停課；一些地區上午仍有風雨，有國小班級超過1/3學生請假，縣長饒慶鈴的臉書被罵翻。

台東縣教育處最新公布訊息，目前學校通報災情需停班停課，包括金峰鄉嘉蘭國小，因通勤道路土石流；海端鄉霧鹿國小（及利稻分校）道路及電力中斷，松濤隧道口坍方落石；金峰鄉賓茂國小因地形及風雨影響通行安全；海端鄉初來國小新武分校因通行安全有疑慮，以上學校今天皆停班停課。

另外，金峰鄉新興國小因路橋河水暴漲影響通行安全，上午10時起停班停課。

台東縣政府解釋，因應天然災害停止上班及上課作業，授權各學校得自行發布停班停課，因此，除了全縣性的停班停課仍由縣政府統一發布之外，各校受天然災害影響致交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全，或有致災之虞、必須撤離或疏散時，各學校首長得視實際情形自行決定該學校停止上班及上課。

雖然中央氣象局上午8時30分解除颱風圓規海上颱風警報，但其外圍環流持續影響，宜花東仍有大豪雨發生的機會。由於不少地區雨勢仍大，家長冒雨送小孩上學非常辛苦，索性幫孩子請假在家，避免危險。

饒慶鈴的臉書昨晚貼出台東縣未達停班停課標準，且考量圓規颱風脫離台灣近海，風力影響減弱，宣布今天照常上班上課的訊息後，網友留言一片罵聲，認為決策沒有考量民眾的安全。