台南女開車到台東故障 修車師傅千里送零件結局超感人

台南市潘姓女子最近開車到台東，抵達目的地之後車子故障，因為東部沒有零件，只好向台南的修車師傅求救，原本要寄超商店對店給她，但師傅擔心時間太久會耽誤到她的行程，因為隔天剛好是周日，就開車帶著家人從台南到台東送零件順便修車，總金額2300元，潘女在網路上分享「根本是天使」，網友卻歪樓「快報是哪一家修車廠啦！」

潘女最近獨自駕車去台東長濱，抵達停車時，車子卻突然冒煙，她嚇一跳打開引擎蓋查看，發現管線的接頭脫落，水箱的水蒸發光，還好當時已經抵達，萬一在路上拋錨，就只好叫拖車更麻煩。

當地朋友幫她聯絡修車廠，但是卻沒有相關零件，她打電話給台南的修車師傅求救，師父馬上答應把零件利用超商寄到台東。

第二天一早潘女接到電話，修車師傅打電話來，表示自己已經在台東東河，問她在哪裡，要把零件送過來順便修車，讓她相當驚訝。

這名師傅表示，因為寄超商店對店要兩天以上，擔心潘女要用車，剛好隔天是周日，就帶著太太跟兩個孩子，從台南開車到台東，一方面可以幫她修車，一方面可以順便玩一玩。

「怎麼有人這麼拼..這麼有熱情..這麼真誠..人怎麼這麼好」，潘女在臉書上感嘆，並表示，自己也不是什麼超級大客戶，只是台東剛好沒有零件，師傅卻願意從台南開車到台東，來回花10小時以上。周日原本是休息的時間卻「只為了幫人成就美事」，覺得這個師傳根本就是天使，而且也幫自己的孩子上了一堂很棒的課。

網友都很好奇，「到底修車是花了多少錢，可以讓師傅從台南跑到台東」，潘女對記者表示，三通熱水管接頭1400元、加上熱水管接頭900元，總共2300元，「金額實在是很普通」