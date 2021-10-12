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圓規颱風解除海警！吳德榮：宜花東恐有致災性豪雨 北台周末秋意濃

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台東太麻里一夜9級陣風 金針山果樹倒一片農民心痛！

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
輕颱「圓規」雖未登陸，不過外圍環流卻帶來強勁風力和雨勢，台東地區昨夜吹起超過7級以上陣風，山區的太麻里鄉金針山更是超過9級，有農民今早巡視果園，發現果樹倒伏一片。圖／金針山許姓農民提供
輕颱「圓規」雖未登陸，不過外圍環流卻帶來強勁風力和雨勢，台東地區昨夜吹起超過7級以上陣風，山區的太麻里鄉金針山更是超過9級，有農民今早巡視果園，發現果樹倒伏一片。圖／金針山許姓農民提供

輕颱「圓規」雖未登陸，不過外圍環流卻帶來強勁風力和雨勢，台東地區昨夜吹起超過7級以上陣風，山區的太麻里鄉金針山更是超過9級，有農民今早巡視果園，發現果樹倒伏一片，心痛說：「今年要吃土了」。

「什麼都沒有了，上天真會作弄人。」太麻里鄉金針山許姓農民心痛說，本來以為颱風沒有登陸，影響應該不大，哪知道比想像中還慘，昨天下午山區就颳起強風，今天早上一看，栽種的果樹都倒了，收成無望。

根據中央氣象局資料顯示，台東地區昨夜風力平均來到7級以上，山區平均風力達到9級以上，不僅樹枝被吹得斷肢斷幹，太麻里鄉金針山栽種果樹更是被吹得東倒西歪，不是倒伏就是落果，損失相當慘重。

有果農栽種7分地的葡萄柚，幾乎被吹到落果一地，也有果農種植蜜棗還在開花結果，也是被吹倒一片，香蕉和木瓜也是被吹得無法採收。許姓農民初估損失超過20萬元，也有農民損失逾40萬元，期望能夠獲得補助。

縣府農業處說，目前風雨還是很大，待風雨變小後，會進行查估，一旦災損達到標準，就會向中央申請補助，協助農民度難關。

農民 台東 氣象局

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