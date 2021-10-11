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花蓮議會觀察聯盟發布周年報告 讓法案資訊能公開透明

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣議會觀察聯盟今天公開一周年成果報告，希望透過監督讓議會更符合選民期待。記者王思慧／攝影
花蓮縣議會觀察聯盟今天公開一周年成果報告，希望透過監督讓議會更符合選民期待。記者王思慧／攝影

花蓮有一群關心在地的公民，組成花蓮縣議會觀察聯盟，今天公開一周年成果報告，並邀請議員現身說法。觀察聯盟表示，一般大眾對於議會不夠瞭解，透過卜蜂案、礦石稅等爭議，觀察議員推動法案的過程，轉譯給民眾更了解法案內容，希望能讓花蓮更好。

花蓮縣議會觀察聯盟今天舉辦周年成果報告發表會，邀請議長張峻機要秘書陳裕中、議員楊華美、張美慧、蔡依靜等辦座談會。聯盟發現，大眾對於定期會、臨時會與委員會的定義不夠清楚，於是「開箱議會」，詳細介紹議會的組織和會議。更用問卷方式詢問15位議員，最關心的政策，其中「自治條例」最受關注。

花蓮縣議會觀察聯盟發言人簡子涵說，議會33個議員決定30萬人口的花蓮縣，這一年來，有卜蜂案、礦石稅等爭議，聯盟的主要功能就是轉譯，讓大眾更了解議會討論的自治條例內容。發現有的議員針對爭議的案子召開說明會，但也有部份議員只是打水漂，成立聯盟是為了觀察哪些議員符合選民的期待。

簡子涵表示，議會目前最不足的部分，是會議紀錄不夠公開透明，常發現下個會期要審某案，自救會等地方團體前往抗議或陳情後，大眾才知道原來有這個案子，但法案往往與民眾相關，卻沒有一個公開的平台能得知審理的訊息，希望能更公開。

簡子涵說，報告書發表都會發布在網路上，類似教育科普推廣，成為提供大眾認識、監督議會的指標。聯盟有根據各議員的發言、量化提案方向及完成度等做調查，未來在時機成熟時，會再發表觀察的大數據結果。

縣議員楊華美表示，十分樂見觀察聯盟成立，議會19屆很多是新進議員，雙方經過溝通達成共識，能把更透明的資訊呈現給大眾，讓議會更有效達到監督的目標。

花蓮縣議會觀察聯盟發言人簡子涵說，議會33個議員決定30萬人口的花蓮縣，聯盟的主要功能就是轉譯，讓大眾更了解議會討論的自治條例內容。記者王思慧／攝影
花蓮縣議會觀察聯盟發言人簡子涵說，議會33個議員決定30萬人口的花蓮縣，聯盟的主要功能就是轉譯，讓大眾更了解議會討論的自治條例內容。記者王思慧／攝影
花蓮縣議會觀察聯盟今天舉辦周年成果報告發表會，邀請議員參與座談會。記者王思慧／攝影
花蓮縣議會觀察聯盟今天舉辦周年成果報告發表會，邀請議員參與座談會。記者王思慧／攝影

花蓮 自救會 張美慧

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