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圓規颱風挾狂風豪雨 蘇花路廊不排除今晚預警性封閉

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
今天是國慶日連假最後一天，蘇花路廊出現北返車潮，花蓮警方在台9線崇德段實施單線道管制。圖／取自幸福公路APP
今天是國慶日連假最後一天，蘇花路廊出現北返車潮，花蓮警方在台9線崇德段實施單線道管制。圖／取自幸福公路APP

今天是國慶日連假最後一天，蘇花路廊出現北返車潮，花蓮警方在台9線崇德段，實施單線道管制，避免單線道蘇花公路及隧道過於壅塞。公路總局表示，因圓規颱風影響，山區道路容易致災，不排除今晚實施蘇花路廊封路，而中橫公路今晚8點將只出不進、10點起封閉。

南澳交控中心統計，台9線車流量截至今天中午12點，蘇花路廊南下有1721輛，北上則是5204輛。其中崇德路段湧入大量車潮，有用路人在社群群組提醒，北上崇德已塞車，要前往的人請留意。

由於蘇花路廊部分路段仍是單線道，尤其隧道實施區間測速，車輛需保持速限，又要保持50公尺以上車距，花蓮警方在崇德段兩線道處，採輪流放行方式，暫封閉一車道，讓另一車道先行，控管車流。

公路總局第四區養護工程處指出，由於圓規颱風帶來風雨，評估山區道路致災潛勢風險高，為維護用路人車安全，不排除於今天入夜後視風雨規模實施預警性封閉道路。針對山區道路中橫公路大禹嶺至太魯閣路段、台7線西村至棲蘭、台7甲線棲蘭至思源埡口執行預警性封閉，預定今晚8點起只出不進，並於晚間10點起雙向封閉。

蘇花路廊部分，台9丁線蘇澳至東澳、和中至和仁、和仁至大清水路段及台9線東澳至南澳、大清水至崇德共線路段，公路總局採加強巡查，以隨坍隨清方式維持通行，不排除視風雨情況，於今天晚間10點起實施預警性封路，也不排除將視實際風雨情形提前封閉。

圓規颱風來襲，太魯閣閣口路標被吹倒在地。圖／新城警分局提供
圓規颱風來襲，太魯閣閣口路標被吹倒在地。圖／新城警分局提供

中橫公路 圓規颱風 南澳

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