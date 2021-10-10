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影／蘭陽舞蹈團舊瓶新作《燈籠鬼找燈》首演 逗趣可愛

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
蘭陽舞蹈團舊瓶新作《燈籠鬼找燈》今天首演，故事取材自 《鍾馗嫁妹》諧趣角色，編織成逗趣可愛的精彩演出。記者戴永華／攝影
蘭陽舞蹈團舊瓶新作《燈籠鬼找燈》今天首演，故事取材自 《鍾馗嫁妹》諧趣角色，編織成逗趣可愛的精彩演出。記者戴永華／攝影

雙十國慶下午在宜蘭縣中興文創園區，蘭陽舞蹈團推出舊瓶新裝的舞作《燈籠鬼找燈》，內容取材自民間故事《鍾馗嫁妹》的諧趣角色，延伸創作改編成長達1小時的舞劇呈現，今天首度戶外展演，吸引不少遊客駐足觀賞，獲得觀眾熱烈迴響。

蘭陽舞蹈團秘克琳神父及執行長廖草雲特別到場給演出的小舞者加油打氣，《燈籠鬼找燈》原定6月在劇場演出，但因受到疫情影響，所有演出及排練都停擺，延到今天雙十節，改以戶外型式演出。

藝術總監黃玉茜表示，此次由文化部補助的《燈籠鬼找燈》以6個情境為主，月海尋 — 林中訪 — 凡間覓文房搜 — 未來找 — 燈賦歸，一開場舞者走入觀眾席、敲響大鑼，拉開序幕，兩位活潑的小舞者分別飾演提燈探路的「燈籠鬼」，遺失了他的燈籠，與夥伴馬仔展開尋燈旅程。

可愛的燈籠鬼不斷出現在舞劇中，串連起整個故事，例如在寧靜夜晚的竹林、在凌空翻騰雪白月海中，偶有金紅色小魚聚首竄動，兩鬼怪迷失路徑失望之際，馬仔靈機一動，決定下凡間，歷經艱辛長途跋涉，見到人間的花樣年華；突然意識，回頭看走過的路已消逝，燈卻仍遺失在遙遠之地，燈籠鬼聽見內心幽微的聲音：繼續找下去，不放棄就有機會。

黃玉茜說，舞曲最後在中國傳統故事及肢體表現中注入新元素，舞者穿著現代服裝拉小提琴、執乒乓球拍、騎腳踏車或直排輪，日常生活的點滴穿越時空，台上台下空間運用，天地人在此刻交會相容。

蘭陽舞蹈團的舞蹈肢體語彙豐富、從傳統中創新的舞蹈詮釋，帶給觀眾無限想像空間，讓人驚呼連連，展現舞團另一種新風貌。

蘭陽舞蹈團舊瓶新作《燈籠鬼找燈》今天首演，故事取材自 《鍾馗嫁妹》諧趣角色，編織成逗趣可愛的精彩演出。記者戴永華／攝影
蘭陽舞蹈團舊瓶新作《燈籠鬼找燈》今天首演，故事取材自 《鍾馗嫁妹》諧趣角色，編織成逗趣可愛的精彩演出。記者戴永華／攝影
蘭陽舞蹈團舊瓶新作《燈籠鬼找燈》今天首演，故事取材自 《鍾馗嫁妹》諧趣角色，編織成逗趣可愛的精彩演出。記者戴永華／攝影
蘭陽舞蹈團舊瓶新作《燈籠鬼找燈》今天首演，故事取材自 《鍾馗嫁妹》諧趣角色，編織成逗趣可愛的精彩演出。記者戴永華／攝影
蘭陽舞蹈團舊瓶新作《燈籠鬼找燈》今天首演，故事取材自 《鍾馗嫁妹》諧趣角色，編織成逗趣可愛的精彩演出。記者戴永華／攝影
蘭陽舞蹈團舊瓶新作《燈籠鬼找燈》今天首演，故事取材自 《鍾馗嫁妹》諧趣角色，編織成逗趣可愛的精彩演出。記者戴永華／攝影
蘭陽舞蹈團舊瓶新作《燈籠鬼找燈》今天首演，故事取材自 《鍾馗嫁妹》諧趣角色，編織成逗趣可愛的精彩演出。記者戴永華／攝影
蘭陽舞蹈團舊瓶新作《燈籠鬼找燈》今天首演，故事取材自 《鍾馗嫁妹》諧趣角色，編織成逗趣可愛的精彩演出。記者戴永華／攝影

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