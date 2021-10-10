《與惡》劇場版！饒慶鈴演政論節目嘉賓 首次登舞台劇

台東藝術節系列節目，昨晚演出改編自公視社會寫實電視劇的《我們與惡的距離》全民公投劇場版，故事工廠邀請台東縣長饒慶鈴擔任演出政論節目嘉賓，這也是她第一次參與舞台劇演出，既專業又幽默的表現，讓現場嚴肅探討社會議題的氛圍輕鬆許多，饒慶鈴也呼籲「尊重專業」的重要性。

《我們與惡的距離》全民公投劇場版運用「論壇劇場」的概念，針對劇情裡探討的無差別殺人案的議題，開放觀眾現場投票、留言，決定劇情走向，一共有4套結局劇本，演員、劇組得花4倍時間籌備。除投票機制外，劇中的政論節目「新聞擂台」一幕，邀請縣長饒慶鈴參與，和現場觀眾一同探討「國民法官」議題。

饒慶鈴說，很開心能參與《我們與惡的距離》全民公投劇場版的演出，此劇關注具爭議性的社會議題，用互動式論壇劇場的方式提供觀眾全新的思辨，引出另一種自我對話與社會溝通，對縣民來說是特別的劇場經驗。

故事工廠執行長林佳鋒感性說，「劇場人就是該在劇場」，上半年受疫情的影響，許多劇場演出取消或延期，能回到劇場並順利開演、大幕再啟，劇場的冬天終會過去，盼大家繼續努力加油。