影／巨無霸黑尾虎頭蜂窩 族人爬樹驚險摘除

宜蘭縣大同鄉樂水部落籃球場旁的樹上長出一個大虎頭蜂窩，短短3個月直徑就超過1公尺，由於籃球場常有孩子運動，巨無霸虎頭蜂讓人超驚恐，經查又是最毒「黑尾虎頭蜂」，唯恐攻擊村民。幾位族人仔細謀劃，費了九牛二虎之力爬樹鋸斷樹枝，把大蜂窩裝袋，摘除這個心頭大患。

幾位樂水及英士泰雅族人昨天整整花了一個上午，才搞定這個虎頭蜂窩，在摘除過程中，大家全身穿戴防護裝備，虎頭蜂窩方圓500公尺內全部淨空，避免蜂群傾巢而出攻擊人，還好每位泰雅勇士都會爬樹，接力小心鋸斷樹枝，摘除蜂窩後裝進大網袋，用小發財車載走。

蜂窩放在廣場時，吸引不少族人圍觀拍照，驚呼：「太大了吧」，放上小發財車時，幾乎占了半個後車斗。

村民偕婉貞說，他住在樂水部落三、四十年，大大小小蜂窩也見過很多，從未見過如此巨無霸的虎頭蜂窩，光是直徑至少就超過1公尺，是世界紀錄了吧？而且又是虎頭蜂界最毒「黑尾虎頭蜂」，超嚇人的，不過蜂窩的紋路倒是長得很漂亮。