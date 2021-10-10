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影／基隆慶雙十 海洋廣場響起國歌、中華民國頌
國民黨基隆市客家事務委員會今天在海洋廣場舉辦國慶日活動，號召民眾到海洋廣場高唱國歌和中華民國頌，一起在國慶日舉起中華民國的國旗，共同努力為國家的未來，創造更美好的契機。
國民黨中央客家委員會委員、基隆市客家事務委員會主委鄒源淦說，今天是中華民國創建110年的國慶日，因此號召社團成員一起在海洋廣場辦慶祝活動。所有國民都不會忘記在辛亥革命期間，烈士拋頭顱、灑熱血，為創建中華民國犧牲奉獻。這種精神已經延續了110年，在國慶的時候，大家要舉起中華民國的國旗，為中華民國的未來創造更美好的新契機。
鄒源淦表示，兩岸在這段時間都有不同的聲音，有不同的浪潮，但我們都知道中華民族是共同的共識，在和平的架構下，建立兩岸共榮共存是兩岸中華民族的共同信念。
今天上午10點左右約50名參加活動的民眾陸續到海洋廣場，國民黨基隆市黨部主委蔡智潁、前議員韓良圻也出席。多數人都穿「國旗裝」，也有人穿旗袍。10點10時大家一起合唱國歌，再唱中華民國頌為國家慶生。
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