快訊

蔡英文國慶演說「中華民國」提6次、「中華民國台灣」3次

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／基隆慶雙十 海洋廣場響起國歌、中華民國頌

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
國民黨基隆市客家事務委員會今天在海洋廣場舉辦國慶日活動，號召民眾到海洋廣場高唱國歌、中華民國頌為國家慶生。記者邱瑞杰／攝影
國民黨基隆市客家事務委員會今天在海洋廣場舉辦國慶日活動，號召民眾到海洋廣場高唱國歌、中華民國頌為國家慶生。記者邱瑞杰／攝影

國民黨基隆市客家事務委員會今天在海洋廣場舉辦國慶日活動，號召民眾到海洋廣場高唱國歌和中華民國頌，一起在國慶日舉起中華民國的國旗，共同努力為國家的未來，創造更美好的契機。

國民黨中央客家委員會委員、基隆市客家事務委員會主委鄒源淦說，今天是中華民國創建110年的國慶日，因此號召社團成員一起在海洋廣場辦慶祝活動。所有國民都不會忘記在辛亥革命期間，烈士拋頭顱、灑熱血，為創建中華民國犧牲奉獻。這種精神已經延續了110年，在國慶的時候，大家要舉起中華民國的國旗，為中華民國的未來創造更美好的新契機。

鄒源淦表示，兩岸在這段時間都有不同的聲音，有不同的浪潮，但我們都知道中華民族是共同的共識，在和平的架構下，建立兩岸共榮共存是兩岸中華民族的共同信念。

今天上午10點左右約50名參加活動的民眾陸續到海洋廣場，國民黨基隆市黨部主委蔡智潁、前議員韓良圻也出席。多數人都穿「國旗裝」，也有人穿旗袍。10點10時大家一起合唱國歌，再唱中華民國頌為國家慶生。

國民黨基隆市客家事務委員會今天在海洋廣場舉辦國慶日活動，號召民眾到海洋廣場高唱國歌、中華民國頌為國家慶生。記者邱瑞杰／攝影
國民黨基隆市客家事務委員會今天在海洋廣場舉辦國慶日活動，號召民眾到海洋廣場高唱國歌、中華民國頌為國家慶生。記者邱瑞杰／攝影
國民黨基隆市客家事務委員會今天在海洋廣場舉辦國慶日活動，號召民眾到海洋廣場高唱國歌、中華民國頌為國家慶生。記者邱瑞杰／攝影
國民黨基隆市客家事務委員會今天在海洋廣場舉辦國慶日活動，號召民眾到海洋廣場高唱國歌、中華民國頌為國家慶生。記者邱瑞杰／攝影

國慶 國旗

延伸閱讀

夜衝合歡山疑太累 基隆男載友駕車墜20米深谷嚇壞

黃珊珊秀北一女樂儀隊萌照 祝中華民國生日快樂！

國慶大會國歌領唱人選本來有她　賈永婕曝忍痛拒絕原因

嘉市精忠社區升旗破200人 黃敏惠：團結在中華民國

相關新聞

就是愛基隆 退休公務員空拍「飛悅基隆」瀏覽數破62萬

從學單眼相機攝影開始，基隆市政府退休科長謝志煌在職時就培養出興趣，退休後進階玩空拍。他在臉書秀出張張美照，空拍作品也讓網...

影／巨無霸黑尾虎頭蜂窩 族人爬樹驚險摘除

宜蘭縣大同鄉樂水部落籃球場旁的樹上長出一個大虎頭蜂窩，短短3個月直徑就超過1公尺，由於籃球場常有孩子運動，巨無霸虎頭蜂讓...

影／基隆慶雙十 海洋廣場響起國歌、中華民國頌

國民黨基隆市客家事務委員會今天在海洋廣場舉辦國慶日活動，號召民眾到海洋廣場高唱國歌和中華民國頌，一起在國慶日舉起中華民國...

宜蘭國慶升旗 總統教育獎、全國孝行獎得獎主領唱

宜蘭縣政府今天在縣立體育場前大草坪舉辦國慶升旗典禮，由今年榮獲總統教育獎的王博右、豐恩騏與全國孝行楷模盧泳丞領唱，縣長林...

蘇澳溪下游高灘地啟用 新北首座示範攤區明年見

新北市樹林保安市場雨遮設備凌亂、鋪面不平，時常飄散臭味。市長侯友宜昨天前往視察，宣布將結合在地特色及美學概念，將該市場打...

花蓮溫泉專車搶手 金門徵召老兵重遊

基隆海科館成立「大專校院海洋科技研發成果展示基地」，提供研究團隊科研、發表研究成果，也有親子同遊的綜合平台。花蓮縣政府推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。