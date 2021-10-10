宜蘭國慶升旗 總統教育獎、全國孝行獎得獎主領唱

宜蘭縣政府今天在縣立體育場前大草坪舉辦國慶升旗典禮，由今年榮獲總統教育獎的王博右、豐恩騏與全國孝行楷模盧泳丞領唱，縣長林姿妙等人透過網路直播升國旗及唱國歌。

宜蘭各主要道路橋梁這幾天旗海飄揚，縣政府除了在宜蘭運動公園至蘭陽大橋周邊懸掛國旗外，今年特別在去年改建完成的宜蘭橋懸掛國旗，營造國慶歡樂，迎接光輝10月。

今天的國慶升旗典禮因為疫情關係，除了邀請機關代表外，並透過網路直播方式及邀請運動健身的POCA老師帶著大家做活力健康操，朝氣蓬勃為國家慶祝，也在活動結束後，發放限量款蘭陽風情紀念口罩給大家。