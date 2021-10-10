宜蘭國慶升旗 總統教育獎、全國孝行獎得獎主領唱
宜蘭縣政府今天在縣立體育場前大草坪舉辦國慶升旗典禮，由今年榮獲總統教育獎的王博右、豐恩騏與全國孝行楷模盧泳丞領唱，縣長林姿妙等人透過網路直播升國旗及唱國歌。
宜蘭各主要道路橋梁這幾天旗海飄揚，縣政府除了在宜蘭運動公園至蘭陽大橋周邊懸掛國旗外，今年特別在去年改建完成的宜蘭橋懸掛國旗，營造國慶歡樂，迎接光輝10月。
今天的國慶升旗典禮因為疫情關係，除了邀請機關代表外，並透過網路直播方式及邀請運動健身的POCA老師帶著大家做活力健康操，朝氣蓬勃為國家慶祝，也在活動結束後，發放限量款蘭陽風情紀念口罩給大家。
縣長林姿妙表示，與開心與大家共同迎接國家的生日，最近疫情雖然逐步趨緩，縣民仍然要特別注意身體健康，有健康的身體才是國家富足強盛的根本，縣府團隊也會繼續努力，守護縣民健康。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言