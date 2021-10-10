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蔡英文國慶演說「中華民國」提6次、「中華民國台灣」3次

宜蘭國慶升旗 總統教育獎、全國孝行獎得獎主領唱

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
由於疫情關係，宜蘭縣今年透過網路直播舉辦國慶升旗典禮。圖／縣府提供
由於疫情關係，宜蘭縣今年透過網路直播舉辦國慶升旗典禮。圖／縣府提供

宜蘭縣政府今天在縣立體育場前大草坪舉辦國慶升旗典禮，由今年榮獲總統教育獎的王博右、豐恩騏與全國孝行楷模盧泳丞領唱，縣長林姿妙等人透過網路直播國旗及唱國歌。

宜蘭各主要道路橋梁這幾天旗海飄揚，縣政府除了在宜蘭運動公園至蘭陽大橋周邊懸掛國旗外，今年特別在去年改建完成的宜蘭橋懸掛國旗，營造國慶歡樂，迎接光輝10月。

今天的國慶升旗典禮因為疫情關係，除了邀請機關代表外，並透過網路直播方式及邀請運動健身的POCA老師帶著大家做活力健康操，朝氣蓬勃為國家慶祝，也在活動結束後，發放限量款蘭陽風情紀念口罩給大家。

縣長林姿妙表示，與開心與大家共同迎接國家的生日，最近疫情雖然逐步趨緩，縣民仍然要特別注意身體健康，有健康的身體才是國家富足強盛的根本，縣府團隊也會繼續努力，守護縣民健康。

宜蘭舉辦國慶升旗典禮，由今年榮獲總統教育獎的王博右、豐恩騏與全國孝行楷模盧泳丞領唱（從左到右）。圖／縣府提供
宜蘭舉辦國慶升旗典禮，由今年榮獲總統教育獎的王博右、豐恩騏與全國孝行楷模盧泳丞領唱（從左到右）。圖／縣府提供
由於疫情關係，宜蘭縣今年透過網路直播舉辦國慶升旗典禮。圖／縣府提供
由於疫情關係，宜蘭縣今年透過網路直播舉辦國慶升旗典禮。圖／縣府提供
因疫情關係，宜蘭縣今年透過網路直播國慶升旗典禮，縣長林姿妙及各處主管都出席參加。圖／縣府提供
因疫情關係，宜蘭縣今年透過網路直播國慶升旗典禮，縣長林姿妙及各處主管都出席參加。圖／縣府提供

宜蘭 網路直播 國旗

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