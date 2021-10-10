就是愛基隆 退休公務員空拍「飛悅基隆」瀏覽數破62萬

從學單眼相機攝影開始，基隆市政府退休科長謝志煌在職時就培養出興趣，退休後進階玩空拍。他在臉書秀出張張美照，空拍作品也讓網友賞心悅目，作品中的「飛悅基隆」放上You Tube平台，創下超過62萬次瀏覽記錄。

謝志煌原在基隆市環保局工作，後來轉到市府任職，還不到60歲已具退休資格，1年多前決定從新聞科長職務退休。擔任公職期間，他就購買單眼相機學攝影，現在讀小四的寶貝女兒成為專屬模特兒，用相機記綠女兒的成長。

已故導演齊柏林「看見台灣」作品帶動空拍熱潮，謝志煌也受啟發。透過玩搖控直升機的朋友牽線，花2萬多元買了生平第一架空拍機。玩出心得後，賣掉中古機，再用15萬元買了性能更強的空拍機，珍惜至今。整組5萬多元的第3架空拍機是「出勤」主力，結果一次掉進海裡，一次在合歡山墜機，各花4萬多元回補單機。

謝志煌說，玩攝影是「錢坑」，因此要有所節制，衡量收入決定玩到什麼程度，不能看到有新性能的新機就想買，否則永遠買不完。

像齊柏林一樣做空拍影片，是謝志煌買空拍機的動機。他說，空拍不是只有操作飛行，還要有攝影構圖概念，知道怎麼呈現動態影像，因此他向縮時攝影名家陳治平學習攝影技巧和影片製作，透過上課一步一步學習，提升能力。

今年初寒流南下，謝志煌3天2夜車泊追逐冬雪，在宜蘭台7甲線思源埡口，用單眼相機及GoPro拍到不少美景。他說，考量低温會造成電池低電壓，墜機風險提高，所以沒讓空拍機起飛，果不其然曾目睹3台空拍機墜機。

謝志煌將空拍作品上傳You Tube供人觀賞，好幾部影片獲人氣肯定。創下最多人瀏覽記錄的是7年前作品飛悅基隆，今年2月上傳的「老骨頭挑戰24耐一日環島」影片，獲得超過10萬人次瀏覽佳績，去年底的「切地瓜環島 台灣山脈縱騎」影片，也有7萬多人次觀看。