基隆沙灣歷史文化園區啟用 法國友台小組見證遺跡活化

連結基隆歷史紋理，歷經4年整修「沙灣歷史文化園區」，今天由市長林右昌和遠道來台的法國參議院友台小組主席李察等人為園區揭開序幕，林右昌擔任導覽引領，巡禮園區內石圍遺構及清法戰爭紀念園區，和參訪團一行人在清法戰爭紀念園區獻花追思。

園區啟用儀式由市長林右昌和法國參訪團主席李察(Alain Richard)、法國在台協會代表公孫孟、行政院政委張景森、文化部政次蕭宗煌、文化總會副會長鄭麗君、立委蔡適應及副議長林沛祥，一同將各色沙子揮灑「聚沙成灣歷史開展」字版下揭幕。

法國參議院友台小組參訪團，特別安排這場文化參訪活動，林右昌擔任導覽引領，巡禮園區內石圍遺構及清法戰爭紀念園區，和參訪團一行人在清法戰爭紀念園區獻花追思。

林右昌指出，園區內有不同歷史時期的遺跡，不只是清法戰爭遺址，包括曾是台灣原住民居住地方、1949年太平輪紀念碑所在，更是日治時期北部地區最高軍事指揮中心。他們把不同階段歷史的結合，透過都市設計與歷史文化縫合方式，成為都市中難得歷史遺跡。

林右昌說，執行過程中非常艱辛，涉及不同部會，他感謝港務公司、文化部、國防部與退輔會等部會各界的協助，有中央與地方、政府跟民間的合作，才產生沙灣歷史文化園區。這不只是為基隆而做，更重要帶給台灣文化與歷史政策與計畫行動，最好的成果展現。

「基隆做得到，全台灣縣市也做得到」，林右昌表示，透過歷史文化園區空間再造，讓歷史文化自己說話，呈現在人民生活中，這對台灣要自信前行，是一個重要起點，也是這園區重要價值。

配合園區啟用，文化局舉辦系列活動，國慶連假期間，10個基隆傑出團隊參與9場次《傑團匯演》；15日到17日、22日到24日《樂來樂潮》音樂會，6天18組表演樂團，有今年金曲獎最佳客語專輯獎得主春麵樂隊，入圍今年金曲獎最佳演唱組合的守夜人、入圍最佳台語男歌手楊肅浩演唱。