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蘇澳溪下游高灘地煥然一新 「鯖魚」路燈吸睛

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
蘇澳溪下游高灘地如今煥然一新，新建水岸步道、親水空間等。圖／宜蘭縣政府提供
蘇澳溪下游高灘地如今煥然一新，新建水岸步道、親水空間等。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭蘇澳溪下游高灘地過往雜亂，民眾使用率不高，宜蘭縣政府水利資源處向經濟部水利署爭取3695萬元補助，進行「蘇澳高灘地水環境改善工程」，去年12月開工、今年7月竣工，以期成為新型態水環境空間。水資處表示，此次工程從提案、設計、施工到維護管理為「公私協力」，由縣府、地方人士，以及生態環保團體一同參與。

繼蘇澳鎮阿里史溪抽水站去年完成建置，宜蘭縣政府接續以「優質生態、親水蘇澳」的願景，獲得中央前瞻基礎建設計畫補助近3700萬元，改善蘇澳溪下游高灘地的水環境空間，占地約4.5公頃。該工程設計重視人與河川的關係，以遊憩、生態的調和為出發點。

有別於傳統工程，「蘇澳高灘地水環境改善工程」的特色在於與地方緊密結合，廣邀當地居民參與討論，施作過程亦受民眾監督，未來還有煙波大飯店、宜蘭縣鴻毅志願服務協會共同協力維護。

宜蘭縣政府今天在蘇澳鎮白米橋河廊舉辦該工程啟用活動，縣長林姿妙說，藉由各階段的生態檢核、在地民眾參與，使得水環境轉變不再只是水域空間的整體改善，更能凝聚在地產業和居民對於家園的認同感，進而願意投入維護管理工作。

蘇澳溪下游高灘地如今煥然一新，不只新建水岸步道、涼亭、防汛平台、扇形親水階梯等設施，雙排喬木綠廊步道更可串聯阿里史抽水站、阿里史溪水環境、白米木屐村等景點。另外，景觀路燈、欄杆融入鯖魚造型的設計，呈現南方澳為鯖魚故鄉的在地特色，成了另類觀光拍照新夯點。

水資處長李岳儒說，「蘇澳高灘地水環境改善工程」今年榮獲宜蘭縣公共工程優質獎的優等肯定，接下來還要角逐行政院公共工程金質獎。

蘇澳溪下游高灘地如今煥然一新，新建水岸步道、涼亭等設施。圖／宜蘭縣政府提供
蘇澳溪下游高灘地如今煥然一新，新建水岸步道、涼亭等設施。圖／宜蘭縣政府提供
景觀路燈、欄杆融入鯖魚造型的設計，呈現南方澳為鯖魚故鄉的在地特色。圖／宜蘭縣政府提供
景觀路燈、欄杆融入鯖魚造型的設計，呈現南方澳為鯖魚故鄉的在地特色。圖／宜蘭縣政府提供
蘇澳溪下游高灘地改善後，夜間景色怡人。圖／宜蘭縣政府提供
蘇澳溪下游高灘地改善後，夜間景色怡人。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣政府獲得中央補助3695萬元，改善蘇澳溪下游高灘地的水環境空間。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣政府獲得中央補助3695萬元，改善蘇澳溪下游高灘地的水環境空間。圖／宜蘭縣政府提供

蘇澳 宜蘭

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