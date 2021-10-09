國慶花開 太魯閣金花石蒜斜坡峽谷燦放迎賓

國慶連假展開，有「國慶花」之稱的金花石蒜近日也在太魯閣國家公園內盛開，除了在10月默默綻放，金花石蒜還有一個特色「見花不見葉，見葉不見花」，花季不長葉，太管處邀民眾利用連假上山賞花。

太魯閣國家公園管理處在園區布洛灣台地進行原生種植物復育計畫已有20多年，以四季為主題，復育4種可供觀賞的植物，包括天的百合、夏天的雙花金絲桃、秋天的金花石蒜及冬天的台東火刺木，經過多年努力，目前在布洛灣遊憩區依季節開花。

每年10月前後就是金花石蒜的花期，也因為只在這個時候開花，所以又稱「國慶花」；另外，因花朵形似龍爪，也有人稱它「龍爪花」。金花石蒜是多年生草本岩生植物，主要分布在北台灣、東台灣和太魯閣峽谷，因早期人為大量採摘，野外數量愈來愈少，幸好在太管處積極復育下，每年國慶前後看得到它們的芳蹤。